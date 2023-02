​Przeczytaj i nagraj fragment "Poematu o mieście Lublinie". W ten sposób ośrodek Brama Grodzka Teatr NN chce uczcić 120. rocznicę urodzin Józefa Czechowicza - najwybitniejszego lubelskiego poety. Te przypadają 15 marca

Rękopis "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza w zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie / Magdalena Krasuska, Brama Grodzka – Teatr NN /

W latach 2003 i 2013 (odpowiednio 100. i 110. rocznica urodzin) wydane zostały specjalne płyty, na których wybitni współcześni polscy poeci nagrali czytane przez siebie fragmenty "Poematu...". Na tych unikatowych wydawnictwach usłyszeć można głosy m.in.: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, ks. Jana Twardowskiego, Adama Zagajewskiego i wielu innych.

W tym roku chcieliśmy zaprosić do współpracy mieszkańców - mówi Joanna Zętar z Teatru. Wystarczy wybrać jeden z 14 fragmentów, nagrać go chociażby na telefonie, potem nam go przysłać z opisem na specjalny adres mailowy - dodaje Zętar.

Wszystkie nagrania będą udostępnione w specjalnej zakładce na urodzinowej stronie.

Nagrania można wysyłać na adres weronika.rechul@tnn.lublin.pl w formie pliku dźwiękowego z dopiskiem (imię, nazwisko, zawód).