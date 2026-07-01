RMF24

Policja i prokuratura będą wyjaśniać okoliczności tragicznego wypadku w Olszewnicy w powiecie radzyńskim na Lubelszczyźnie. Zmarł tam 14-latek, który stracił panowanie nad quadem. Policja podaje, że nie miał na głowie kasku.

W miejscowości Olszewnica na Lubelszczyźnie 14-latek zginął po wypadku na quadzie (KPP Radzyn Podlaski)

W miejscowości Olszewnica na Lubelszczyźnie 14-latek zginął po wypadku na quadzie (KPP Radzyn Podlaski) / Policja

Wypadek miał miejsce we wtorek wieczorem w Olszewnicy na Lubelszczyźnie. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali kobietę i mężczyznę, którzy udzielali pierwszej pomocy leżącemu na jezdni, nieprzytomnemu nastolatkowi.

Niestety, mimo reanimacji nie udało się uratować życia chłopca.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 14-latek stracił panowanie nad quadem i upadł na jezdnię. Pojazd nie był zarejestrowany, a chłopiec nie miał na głowie kasku. Nie posiadał też uprawnień do kierowania taką maszyną.

Ciało chłopca zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja oraz prokuratura.