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14-latek nie żyje. Tragiczny finał jazdy quadem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (11:07)

Policja i prokuratura będą wyjaśniać okoliczności tragicznego wypadku w Olszewnicy w powiecie radzyńskim na Lubelszczyźnie. Zmarł tam 14-latek, który stracił panowanie nad quadem. Policja podaje, że nie miał na głowie kasku.

14-latek nie żyje. Tragiczny finał jazdy quadem
W miejscowości Olszewnica na Lubelszczyźnie 14-latek zginął po wypadku na quadzie (KPP Radzyn Podlaski) /Policja

Wypadek miał miejsce we wtorek wieczorem w Olszewnicy na Lubelszczyźnie. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali kobietę i mężczyznę, którzy udzielali pierwszej pomocy leżącemu na jezdni, nieprzytomnemu nastolatkowi. 

Niestety, mimo reanimacji nie udało się uratować życia chłopca.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 14-latek stracił panowanie nad quadem i upadł na jezdnię. Pojazd nie był zarejestrowany, a chłopiec nie miał na głowie kasku. Nie posiadał też uprawnień do kierowania taką maszyną.

Ciało chłopca zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja oraz prokuratura. 

Apelujemy do rodziców i opiekunów o zachowanie ostrożności oraz szczególnego nadzoru nad dziećmi poruszającymi się pojazdami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego - podkreśla Beata Kieliszek z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. 

 

 

 

Źródło: RMF24

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