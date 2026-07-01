Wypadek miał miejsce we wtorek wieczorem w Olszewnicy na Lubelszczyźnie. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali kobietę i mężczyznę, którzy udzielali pierwszej pomocy leżącemu na jezdni, nieprzytomnemu nastolatkowi.
Niestety, mimo reanimacji nie udało się uratować życia chłopca.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 14-latek stracił panowanie nad quadem i upadł na jezdnię. Pojazd nie był zarejestrowany, a chłopiec nie miał na głowie kasku. Nie posiadał też uprawnień do kierowania taką maszyną.
Ciało chłopca zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja oraz prokuratura.
Apelujemy do rodziców i opiekunów o zachowanie ostrożności oraz szczególnego nadzoru nad dziećmi poruszającymi się pojazdami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego - podkreśla Beata Kieliszek z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.