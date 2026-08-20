Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie już otwarte

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W Lublinie powstało nowoczesne Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Inwestycja za blisko 53 miliony złotych ma zapewnić kompleksową opiekę psychiatryczną i psychologiczną nawet 14 tysiącom młodych osób rocznie. To odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży w województwie lubelskim.

Kompleksowa pomoc w nowoczesnych warunkach

Nowy budynek przy ul. Abramowickiej w Lublinie to główna siedziba Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.

Na miejscu działa całodobowy oddział psychiatryczny z 40 łóżkami oraz oddział dzienny dla kolejnych 40 pacjentów. W centrum dostępne są także poradnie psychologiczne i zdrowia psychicznego, sale terapii indywidualnej i grupowej, zaplecze rehabilitacyjne, siłownia oraz ogród terapeutyczny.

Szacujemy, że ok. 14 tys. rocznie dzieci i młodzieży z woj. lubelskiego zostanie objętych naszą opieką. Ze statystyk wynika, że w regionie jest 380 tys. młodych ludzi, z czego 22 tys. skorzystało z opieki psychiatrycznej w 2023 roku - podkreśla dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Wojciech Łucka.

Inwestycja obejmuje cały region

Oprócz budowy nowego centrum w Lublinie, projekt objął także rozbudowę ośrodków w Chełmie i Cholewiance oraz doposażenie placówek w Radecznicy i Suchowoli.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 53 miliony złotych, z czego ponad 43 miliony pochodziło ze środków unijnych.

Regionalne centrum oznacza bezpieczeństwo dla dzieci, które coraz bardziej popadają w chorobę duszy, czyli choroby psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że potrzebą objęcia będzie ok. 20 proc. populacji dzieci, a w woj. lubelskim to jest ponad 70 tys. - podkreśla marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Fot. Wojciech Jargiło/PAP

Rosnące wyzwania psychiczne wśród młodzieży

Z danych wynika, że tylko w ubiegłym roku na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży przy ul. Abramowickiej hospitalizowanych było ok. 900 pacjentów.

Zastępca ordynatora lek. Marta Pakuła-Landman zwraca uwagę na pogłębiający się problem.

Coraz więcej rzeczy stanowi dla nich problem i wyzwanie ponad ich możliwości. Skutkuje to tendencjami do rozwijania myśli samobójczych, a w okresie głównie dojrzewania jest wyraźny sprzeciw młodych ludzi do zastanej rzeczywistości. Przy braku możliwości regulacji swoich emocji uciekają w zaburzenia zachowania, m.in. uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne, autoagresywne - mówi lekarka.

Eksperci zwracają uwagę, że dzieci coraz częściej uciekają w świat internetu, media społecznościowe i gry komputerowe, co dodatkowo utrudnia im radzenie sobie z codziennymi problemami.

