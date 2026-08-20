Puma w gminie Jedwabne? Jest ostrzeżenie dla mieszkańców

RMF24

Niecodzienna sytuacja w gminie Jedwabne. W lesie pod miejscowością Bronaki-Olki miała zostać zauważona puma. Władze apelują o ostrożność, a na miejscu pracują już funkcjonariusze policji. Czy dziki drapieżnik może stanowić zagrożenie dla mieszkańców?

W środę na stronie internetowej gminy Jedwabne (woj. podlaskie) pojawił się niepokojący komunikat.

„To nie żart, ani fake news” – podkreślają władze. W lesie pod miejscowością Bronaki-Olki widziano pumę. Drapieżnik może przemieszczać się nawet do 20 kilometrów dziennie, dlatego niewykluczone, że wkrótce pojawi się także w innych okolicznych miejscowościach.

Gmina apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie leśnych terenów do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Jak zachować się podczas spotkania z pumą?

Choć puma to drapieżnik, który zwykle unika kontaktu z człowiekiem, spotkanie z nią może być niebezpieczne. Eksperci przypominają o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Przede wszystkim należy unikać gwałtownych ruchów – ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku. Najlepiej powoli oddalać się od drapieżnika, zachowując dystans.

W bezpiecznych warunkach należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby, podając możliwie najdokładniejszą lokalizację zwierzęcia. Najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112.

„Nie wyciągaj telefonu. Choć chęć udokumentowania niezwykłego spotkania bywa silna, absolutnie nie rób zdjęć ani nie próbuj podchodzić bliżej”- czytamy na stronie gminy.



