RMF24

W poniedziałek mieszkańcy niektórych dzielnic Lublina mogą być zaskoczeni nietypowym widokiem w swoich kranach. Zamiast zwykłej wody, z kranu może popłynąć ciecz o zielonym zabarwieniu. To efekt testów prowadzonych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które w ten sposób sprawdza szczelność sieci ciepłowniczej.

W Lublinie z kranów niektórych mieszkańców może popłynąć w poniedziałek zielona woda. To efekt testów prowadzonych przez ciepłowników sprawdzających w ten sposób prawidłowość działania sieci.

Jak zapewniają przedstawiciele Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zielony barwnik używany podczas testów jest całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia.

Nie jest to powód do niepokoju, ponieważ substancja barwiąca jest bezpieczna – uspokaja Teresa Stępniak-Romanek z Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Barwnik pozwala szybko wykryć ewentualne nieszczelności w instalacjach ciepłowniczych zarówno w budynkach, jak i w całej sieci przesyłowej.

Co oznacza zielona woda w kranie?

Pojawienie się zielonej wody w kranie z ciepłą wodą może świadczyć o problemach z instalacją.

Jeżeli taka woda zielona pojawi się w naszym kranie z ciepłą wodą, może to świadczyć o nieszczelności instalacji wewnętrznej lub też o nieszczelności węzła wymiennikowego – wyjaśnia Teresa Stępniak-Romanek. To ważny sygnał, że system wymaga naprawy lub przeglądu.

Gdzie zgłaszać nietypowe sytuacje?

Jeśli mieszkańcy zauważą zieloną wodę w swoich kranach, powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt do odpowiednich służb.

Zgłoszenia można kierować do Centrum Zgłoszeń LPEC pod adresem mailowym czz@lpec.pl lub telefonicznie pod numerem 327 788 988.

Do dyspozycji pozostaje również Pogotowie Cieplne, dostępne pod numerem 993.

