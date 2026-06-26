RMF24

Na Alejach Racławickich w Lublinie doszło w czwartek do niebezpiecznie wyglądającej sytuacji. Samochód kierowany przez 19-latkę wylądował na boku.

Kadr z nagrania z monitoringu (RMF/KMP LUBLIN)

Kadr z nagrania z monitoringu (RMF/KMP LUBLIN) / Policja

Policjanci relacjonują, że 19-latka kierująca Toyotą chciała zmienić pas ruchu, ale nie upewniła się, że może to zrobić bezpiecznie.

Najechała na inny pojazd poruszający się sąsiednim pasem. Peugeot z kolei w wyniku kolizji uderzył w poprzedzającego go Forda - opisuje podinspektor Kamil Gołębiowski, rzecznik lubelskiej policji.

Policja

Toyota kierowana przez 19-latkę przewróciła się na lewy bok. Choć wyglądało to groźnie, nikt nie został poszkodowany.

Młoda kierująca została ukarana za niezachowanie należytej ostrożności oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa. Otrzymała 10 punktów karnych i mandat w wysokości ponad 1000 złotych.