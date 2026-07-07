70-latka zginęła po potrąceniu przez kuriera. InPost wydał oświadczenie

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Tragedia w Lublinie. 70-letnia kobieta zmarła po tym, jak została potrącona przez samochód jednej z firm kurierskich na ul. Krańcowej. Do wypadku doszło w poniedziałek. Oświadczenie w sprawie wydała firma InPost, dla której zlecenia realizował kierowca uczestniczący w zdarzeniu. "Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację, że poszkodowana zmarła” - czytamy.

Lublin: Nie żyje 70-latka potrącona przez samochód kurierski

Do wypadku doszło w poniedziałek 6 lipca po godz. 12 przed jednym z bloków przy ul. Krańcowej w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 30-letni kierowca dostawczego Renault podczas manewru cofania wzdłuż budynku potrącił 70-letnią kobietę poruszającą się po chodniku.

Seniorka doznała ciężkich obrażeń i została przetransportowana do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować.

Policja przekazała, że kierowca był trzeźwy. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady i prowadzą czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

InPost wydał oświadczenie

Do sprawy odniosła się firma InPost, której pracownik brał udział w wypadku.

"Podczas wykonywania manewru cofania pojazdem doszło do potrącenia kobiety znajdującej za pojazdem. Kurier natychmiast podjął czynności ratunkowe, w tym reanimację poszkodowanej. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowaną do szpitala" – napisał InPost w oświadczeniu przekazanym portalowi lublin112.pl.

Firma złożyła również wyrazy współczucia rodzinie. „Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację, że poszkodowana zmarła. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłej” – podkreślono.

Rzecznik InPost Wojciech Kądziołka podkreślił, że kurier był trzeźwy.

„Zespół kryzysowy InPost pracuje nad ustaleniem wszystkich okoliczności zdarzenia. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją i odpowiednimi służbami, które zabezpieczały miejsce zdarzenia i prowadzą postępowanie wyjaśniające" – poinformował rzecznik.