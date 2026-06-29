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„Nierówność zagrażająca bezpieczeństwu”. Część ważnej trasy zamknięta do odwołania

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (06:53) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (07:01)

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na na lubelskim odcinku drogi ekspresowej S17. Z powodu uszkodzenia nawierzchni jezdnia w kierunku Warszawy między węzłami Żyrzyn-Skrudki jest zamknięta do odwołania.

„Nierówność zagrażająca bezpieczeństwu”. Część ważnej trasy zamknięta do odwołania
Droga ekspresowa (zdj. ilustracyjne) fot. Łukasz Gągulski /PAP
  • Na lubelskim odcinku drogi ekspresowej S17, na jezdni w kierunku Warszawy między węzłami Żyrzyn i Skrudki, wykryto uszkodzenie nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu.
  • GDDKiA zapewnia, że odcinek jest objęty gwarancją wykonawcy i zapowiada naprawy po ustaleniu przyczyn uszkodzenia.
  • Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów.

„Na jezdni w kierunku Warszawy, w rejonie miejscowości Żerdź, pojawiła się nierówność nawierzchni zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego. Z tego powodu wyłączyliśmy z ruchu jezdnię w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Żyrzyn i Skrudki” - informuje lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie przesądza, czy uszkodzenie jest spowodowane przez upały. Nie wyjaśnia też, na czym konkretnie polega ani jakie ma rozmiary. 

GDDKiA zapewnia, że odcinek, na którym wykryto uszkodzenie, jest objęty gwarancją udzieloną przez wykonawcę drogi. Zapowiada przeprowadzenie prac naprawczych po ustaleniu, co właściwie się stało.

W związku z zamknięciem części trasy w kierunku Warszawy kierowcy muszą korzystać z objazdów. Podróżni jadący od strony Lublina są kierowani przez węzeł Żyrzyn na drogi wojewódzkie nr 824, 839 i tzw. starą DK17 na węzeł Skrudki, skąd mogą kontynuować przejazd ekspresówką

„Zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad droga S17 od węzła Żyrzyn do węzła Skrudki pozostaje zamknięta do odwołania z uwagi na stan nawierzchni” – poinformowała lubelska policja.

Źródło: RMF FM/PAP
Tagi: s17

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