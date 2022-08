Dzielnicowy z Włodawy (woj. lubelskie) zatrzymał poszukiwanego 35-latka. Po wpłacie zaległych grzywien, mężczyzna mógł uniknąć więzienia. Należności niedługo po jego zatrzymaniu wpłaciła jego konkubina, a gdy przyszła z dowodami wpłaty okazało się, że i ona jest poszukiwana. Wtedy swoją ukochaną postanowił uwolnić 35-latek, który wpłacił za nią kaucję.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dzielnicowy z Włodawy młodszy aspirant Marcin Nowicki w rejonie ogródków działkowych we Włodawie zatrzymał poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności 35-latka. Mężczyzna mógł się uwolnić od więzienia dzięki wpłacie grzywien w wysokości ok. 3 tys. zł. Po zatrzymaniu, jego konkubina, żeby uratować swojego partnera, uregulowała wszelkie należności i przyszła na włodawską komendę z potwierdzeniem wpłaty zaległych grzywien.

Gdy kobieta została wylegitymowana przez funkcjonariuszy okazało się, że ona też jest poszukiwana i na 4 dni ma trafić do więzienia. Wtedy, już wolny konkubent powiedział, że teraz to on uwolni swoją ukochaną i wpłaci zaległą grzywnę.

Po uregulowaniu wszystkich należności para szczęśliwie wróciła do domu.