Dramat w Lubartowie: 23-latek zaatakował babcię kastetem i zadzwonił na policję

RMF24

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w Lubartowie (Lubelskie). 23-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak zaatakował swoją 93-letnią babcię kastetem. Seniorka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a sprawcy grozi dożywotnie więzienie

W poniedziałkowy poranek, około godziny 7:00, operator numeru alarmowego odebrał dramatyczne zgłoszenie. Mężczyzna zadzwonił i powiedział, że zabił swoją babcię, podając dokładny adres w Lubartowie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Seniorka walczy o życie

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali w jednym z pomieszczeń 93-letnią kobietę. Seniorka była przytomna, ale miała liczne rany głowy i twarzy.

93-letnia seniorka w stanie zagrażającym życiu została przez medyków przewieziona do szpitala – informują policjanci.

Zatrzymanie sprawcy i szokujące znalezisko

W kolejnym pomieszczeniu policjanci natrafili na 23-letniego wnuka kobiety. Mężczyzna miał przy sobie zakrwawiony kastet, którym zaatakował babcię. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do dalszych badań pod kątem obecności narkotyków.

Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli ponad 80 gramów mefedronu oraz maczetę. Wszystkie czynności prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lubartowie.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymany 23-latek został osadzony w policyjnej celi. We wtorek doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych.

W środę sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec mężczyzny trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Za usiłowanie zabójstwa oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków 23-latkowi grozi nawet dożywocie.