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W pierwszym kwartale 2028 r. odnowiony dworzec kolejowy w Dęblinie na Lubelszczyźnie ma zostać oddany do użytku. Jego modernizacja ma kosztować ponad 20 mln zł. Prace rozpoczną się niebawem.

Tak ma wyglądać dworzec w Dęblinie po renowacji (wizualizacja PKP)

Tak ma wyglądać dworzec w Dęblinie po renowacji (wizualizacja PKP) / materiały prasowe

Przebudowa dworca w Dęblinie ma być przeprowadzona tak, aby zachować historyczne elementy wystroju i wyposażenia wnętrz. Prace mają kosztować ok. 20,4 mln zł brutto. Projekt jest w 85 proc. dofinansowany ze środków unijnych. Pozostałe 15 proc. kosztów pokryte będzie z budżetu państwa.

Dęblin od dziesięcioleci zajmuje ważne miejsce na kolejowej mapie Polski jako istotny węzeł komunikacyjny i miasto o bogatych tradycjach transportowych. Ta inwestycja jest kolejnym dowodem naszego zaangażowania w rozwój kolei nie tylko w największych aglomeracjach, ale także w mniejszych ośrodkach, które pełnią ważną funkcję dla lokalnych społeczności – podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Na parterze dworca usytuowana będzie strefa obsługi podróżnych oraz poczekalnia. Przestronny hol główny ma pełnić funkcję reprezentacyjną.

Odremontowana zostanie elewacja budynku. „W części drewnianej usunięty zostanie istniejący tynk wykonany na trzcinie, a następnie ściany zostaną osuszone i zabezpieczone środkami impregnującymi. Po wykonaniu tych prac powstanie nowa okładzina z płyt gipsowo-kartonowych, która zostanie pomalowana z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki obiektu” – podała spółka. Inwestycja obejmuje również przebudowę dachu.

Po remoncie dworzec ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z dziećmi. Zostanie wyposażony w monitoring, nowe instalacje elektryczne, oświetleniowe, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne i grzewcze. Ogrzewanie elektryczne zastąpi instalacja centralnego ogrzewania zasilana pompą ciepła.

W otoczeniu budynku powstaną nowe chodniki i miejsca do siedzenia. Pojawią się tam również stojaki rowerowe.

Pierwotny, parterowy budynek dworca w Dęblinie został zniszczony podczas I wojny światowej. Po rozbiórce jego ruin przez Polskie Koleje Państwowe, w 1924 r. wzniesiono drewniany dworzec, który w 1994 r. został wpisany do rejestru zabytków.

