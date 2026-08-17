Był poszukiwany od 17 lat. Wpadł w Wielkiej Brytanii

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53-letni mężczyzna, który od 17 lat ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Był poszukiwany na podstawie dwóch Europejskich Nakazów Aresztowania oraz listów gończych między innymi za brutalne rozboje.

Poszukiwany przez lata mężczyzna został zatrzymany w Wielkiej Brytanii

Poszukiwany przez lata mężczyzna został zatrzymany w Wielkiej Brytanii / Policja

Zatrzymany w Wielkiej Brytanii mężczyzna po ekstradycji do Polski został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu.

Przestępstwa sprzed lat

Chodzi o przestępstwa sprzed kilkunastu lat. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, które zostały już wcześniej zatrzymane - poinformowała lubelska policja.

Podczas napadów w Lublinie i Chełmie sprawcy mieli posługiwać się bronią palną, grozić pokrzywdzonym, a następnie zabierać pieniądze, wartościowe przedmioty oraz wyroby złotnicze.

Podczas jednego ze zdarzeń sprawcy wtargnęli do pomieszczenia kasowego w jednej z lubelskich hurtowni. Przy użyciu broni palnej usiłowali zmusić pokrzywdzonych do wydania gotówki w kwocie pół miliona złotych.

Policja

Napady na jubilera

Policja poinformowała również o napadach na jubilera oraz punkty zakładów bukmacherskich. W tych przypadkach sprawcy również mieli używać broni lub przedmiotów przypominających broń, zastraszać pracowników i doprowadzać ich do stanu bezbronności.

53-letni mężczyzna od 2009 roku ukrywał się przed organami ścigania. Był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych oraz Europejskich Nakazów Aresztowania. Ustalenia dotyczące miejsca jego pobytu prowadzili policjanci z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KMP w Lublinie. W działaniach wspierali ich funkcjonariusze z Wydziału Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP.