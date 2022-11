Jedna osoba zginęła w wypadku czterech pojazdów - trzech samochodów osobowych i ciężarówki - na drodze wojewódzkiej nr 482 w Łasku-Kolumnie koło Łodzi. Dwie osoby zostały ranne.

Do zderzenia trzech samochodów osobowych z samochodem ciężarowym doszło ok. godz. 15.30. W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby - jadąca osobówką kobieta w wieku 34 lat została ranna i odwieziono ją do szpitala. Natomiast mimo podjętych działań ratowniczych nie udało się uratować 47-letniego kierowcy ciężarówki - przekazał rzecznik Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby, w tym cztery jednostki straży pożarnej.

Policja radzi, aby omijać omijać drogę nr 482 na odcinku między Łaskiem-kolumną a Dobroniem.