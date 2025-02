Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która nielegalnie produkowała detergenty w Łódzkiem. 5 osób zostało zatrzymanych. Zysk osiągnięty z nielegalnego procederu śledczy oszacowali na około 1 mln złotych.

/ KAS /

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej odkryli w dwóch miejscach na terenie woj. łódzkiego profesjonalne linie produkcyjne służące do produkcji podróbek - nalewania, etykietowania i znakowania produktów chemii gospodarstwa domowego.

Zatrzymano 5 osób, w tym założyciela i jednocześnie szefa gangu.

Zabezpieczono ponad 9 tys. butelek z płynem do prania oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, ponad 20 tysięcy litrów płynu do prania, 28 ton proszku do prania, a także etykiety i opakowania z zastrzeżonymi znakami towarowymi jednej z popularnych marek produkujących chemię gospodarczą - przekazała rzecznik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej asp. Justyna Pasieczyńska.

/ KAS /

Funkcjonariusze przejęli również ponad 2 tys. litrów alkoholu w butelkach i pojemnikach o różnej pojemności. W butelkach znajdował się alkohol stworzony na bazie środków biobójczych.

Wszystkie wymienione produkty były przekazywane pośrednikom, a następnie sprzedawane jako oryginalne przez internet za pośrednictwem portali aukcyjnych, jak również do sklepów sieciowych. Zysk osiągnięty z opisanego nielegalnego procederu, szacowany jest na około 1 mln złotych - poinformował rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania przestępstw polegających na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym oraz dokonania obrotu ww. towarem.

Dodatkowo jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut dotyczący założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Szef gangu został tymczasowo aresztowany. Śledczy szacują, że straty Skarbu Państwa związane z uchylaniem się przestępców od podatku akcyzowego wynoszą blisko 34 mln zł.