Na niecodzienny widok natrafili ostatnio mieszkańcy Łodzi. Ulicami miasta spacerował ryś. Łódzkie zoo apeluje, aby nie zbliżać się do zwierzęcia. Jak się okazało, ryś idzie z północy Polski i kieruje się w góry w konkretnym celu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, ryś był widziany na ulicach Łodzi w pobliżu osiedla Złotno.

Zwierzę prawdopodobnie poszukuje nowego terytorium, przestrzeni do życia i być może partnerki. Ten konkretny osobnik jest monitorowany, a jego wyprawa z północy na południe Polski jest dokładnie śledzona.

Rysie są pod ochroną i organizacja WWF, w ramach programów wspierania dzikich rysiów, zakłada zwierzętom nadajniki. Dzięki temu wiadomo, co się z nimi dzieje, gdzie przebywają lub jak ten "łódzki", gdzie migrują.

Widok rysia mógł zaskoczyć mieszkańców miasta, dlatego łódzkie zoo zamieściło film i apel, aby ludzie nie niepokoili tego dzikiego kota. To, że był on widziany na Złotnie, to bardzo logiczne, bo wokół są naturalne, zadrzewione tereny, które dawały osłonę.

Bardzo prawdopodobne, że ryś już jest poza Łodzią.