W Łodzi rozpoczął się nabór do kolejnej edycji miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro. Dzięki trwającemu od połowy 2016 roku programowi, na świat przyszło 408 dzieci, w tym 18 par bliźniąt. Co roku Łódź przeznacza na ten cel 1 mln zł ze swojego budżetu.

W 2023 roku miasto planuje wydać milion złotych na dofinansowanie 200 procedur in vitro. Pary zakwalifikowane do programu mogą skorzystać z 5 tys. zł dotacji do jednej takiej procedury i wnioskować o trzy takie zabiegi - poinformowała Jolanta Baranowska z Urzędu Miasta Łodzi.



Nabór wniosków do programu leczenia niepłodności dla mieszkańców Łodzi w tegorocznej edycji rozpoczął się w poniedziałek.

Do programu może przystąpić para, która w dniu kwalifikacji mieszkała w Łodzi i w tym mieście rozliczała się z podatku dochodowego.

Z dofinansowania mogą korzystać kobiety do 40 roku życia (w wyjątkowych przypadkach, po konsultacji z lekarzem, do 42 lat). Program jest dostępny dla małżeństw i związków nieformalnych.





Otrzymać można dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł do jednej procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80 proc. kosztów danej procedury. Finansowane są nie więcej niż trzy procedury w czasie trwania całego programu (do 2025 roku włącznie).





Program umożliwia także uzyskanie dofinansowania do procedury zamrożenia komórek rozrodczych. Stosuje się ją, gdy kobieta lub mężczyzna chorują na nowotwór i muszą się poddać terapii onkologicznej, która mogłaby w przyszłości doprowadzić do utraty płodności. Zamrożone komórki można wykorzystać po powrocie do zdrowia.



Zgodnie z uchwałą rady miejskiej, wsparcie dla par z Łodzi starających się o dziecko jest zaplanowane w budżecie miasta do 2025 r. Do tej pory z dofinansowania skorzystało prawie 1200 par. Dzięki wsparciu urodziło się 408 dzieci, w tym 18 par bliźniąt.