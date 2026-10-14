Piramida finansowa w banku? Akt oskarżenia ws. oszustwa na blisko 388 mln zł

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Dwaj dyrektorzy biura maklerskiego jednego z banków zostali oskarżeni o oszustwa na kwotę blisko 388 mln zł. Pokrzywdzonych jest ponad 1,3 tys. osób. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Jak przekazał Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, która sporządziła akt oskarżenia wobec dwóch byłych dyrektorów biura maklerskiego jednego z banków, oszustwa łączą się z prowadzoną przez bank dystrybucją certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych.

Oskarżonym zarzucamy popełnienie oszustwa na szkodę 1308 klientów i kwotę przekraczającą 387,6 mln zł — powiedział prokurator.

Sprawa dotyczy jednego z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz Delegaturę CBA w Poznaniu. Chodzi o lata 2012-2015. Oskarżeni zdecydowali o przystąpieniu przez bank do dystrybucji certyfikatów 4 funduszy inwestycyjnych, bez badania produktu.

W szczególności chodzi o brak zbadania prawdziwości danych zawartych w materiałach promocyjnych funduszy, polityki inwestycyjnej funduszy oraz aktywów bazowych. Oskarżeni wiedzieli także o wynikającej z braku doświadczenia słabej wiarygodności biznesowej osób zarządzających funduszami — powiedział Kopania.

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Klienci wprowadzeni w błąd

Według prokuratora wprowadzeni w błąd nabywcy certyfikatów byli przekonani co do tego, że bank, jako instytucja zaufania publicznego, ma rzetelną wiedzę na temat oferowanych funduszy.

Klienci nie byli informowani, że wycofanie się z inwestycji, w okresie budowania portfela, uzależnione jest od dalszej sprzedaży produktu, a środki na wykup certyfikatów będą pochodzić z wpłat inwestujących klientów, a nie z zysków osiąganych z inwestycji prowadzonych przez fundusz. Takie działanie odpowiadało mechanizmom funkcjonowania tzw. piramidy finansowej — powiedział PAP prokurator Kopania.

Dystrybucja certyfikatów była prowadzona przez placówki banku na terenie całego kraju. Zainwestowane w fundusze pieniądze nie przynosiły nabywcom certyfikatów spodziewanych korzyści, ponieważ w maju 2016 r. banki zaprzestały ich sprzedaży.

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KNF zarządził likwidację wszystkich czterech funduszy inwestycyjnych

W związku z tym, co znamienne dla konstrukcji piramidy finansowej, fundusze przestały być zasilane nowymi środkami i doszło do załamania płynności. Z uwagi na trudną sytuację i brak rokowań co do rentowności, w 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zarządziła likwidację wszystkich czterech funduszy inwestycyjnych — powiedział prokurator.

Po likwidacji funduszy w sierpniu 2025 r. inwestorzy, którzy kupili certyfikaty za pośrednictwem banku, zdołali odzyskać jedynie część ulokowanych środków finansowych, ponosząc straty na łączną kwotę ok. 136 mln zł.

W śledztwie dyrektorzy biura oskarżeni o oszustwo nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Na ich majątku, a zwłaszcza na nieruchomościach, dokonaliśmy zabezpieczenia na łączną kwotę ok. 8,6 mln zł — powiedział Kopania.