Przeszło 4 tys. miejsc w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych czeka na ósmoklasistów w Łodzi. Elektroniczny nabór rozpocznie się 22 kwietnia. Każdy uczeń może ubiegać się o przyjęcie do tylu placówek, do ilu zechce.

/ Shutterstock

Klasa o profilu ścisłym, czy humanistycznym, a może sportowa? Technikum, liceum czy szkoła branżowa? Ósmoklasiści stoją przed nie lada wyzwaniem - ostatecznie wybór szkoły średniej może zaważyć na ich przyszłości.

Zbliża się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Już od 22 kwietnia ósmoklasiści będą wybierać licea i technika. Każdy nastoletni łodzianin ma szansę dostać się do wymarzonej szkoły średniej.

Na rok szkolny 2024/2025 miasto Łódź przygotowało 4080 miejsc w pierwszych klasach. Rekrutacja jest też otwarta dla uczniów spoza Łodzi. Co ważne, o przyjęciu do danej klasy decyduje nie kolejność zgłoszeń, a liczba uzyskanych punktów - maksymalnie można zdobyć 200.

Rekrutacja elektroniczna

Tak jak w poprzednich latach, nabór będzie prowadzony drogą elektroniczną. Rozpocznie się 22 kwietnia.

Na złożenie odpowiedniego wniosku w systemie kandydaci mają czas do 21 maja do godziny 12:00. 15 lipca uczniowie dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani do wybranej klasy.

Później muszą potwierdzić, że chcą się w niej uczyć i dostarczyć do placówki oryginały świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu. Ostateczne listy przyjętych kandydatów licea, technika i szkoły branżowe I stopnia opublikują 19 lipca.

Jest sporo czasu, żeby się zastanowić nad wyborem szkoły. To ważna decyzja, więc zależy nam na tym, żeby cały proces był jak najmniej stresujący - mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi. Chcieliśmy też dać ósmoklasistom narzędzia do tego, żeby ocenić swoje szanse na przyjęcie do wymarzonej klasy.

Władze Łodzi spodziewają się dużego zainteresowania miejskimi placówkami, również wśród uczniów z regionu.

Po ogłoszeniu wyników egzaminów ósmoklasistów uczniowie będą mogli zmienić w systemie swoje preferencje. Apelujemy do ambitnych uczniów, żeby nie wybierali tylko jednego oddziału. To jest niestety najczęściej popełniany błąd - mówi Elżbieta Płaszczyk, wicedyrektor Wydziału Edukacji UMŁ. Jeśli dziecko się nie dostanie do wymarzonej klasy - będzie musiało wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Dlatego warto wpisać w systemie więcej oddziałów.

Potrzebne adresy

Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz minimalna liczba punktów, z jaką w poprzednim naborze uczniowie zostali przyjęci do poszczególnych klas, dostępne są na stronie: uml.lodz.pl/edukacja. Tam kandydaci znajdą też link do elektronicznego systemu zapisów, w którym sprawdzą, jakie przedmioty rozszerzone i kierunki kształcenia oferują łódzkie szkoły.

Dla uczniów przygotowano również specjalny kalkulator. To rozwiązanie pozwoli wyliczyć, ile punktów zdobędą za uzyskane oceny i osiągnięcia.

Przed rozpoczęciem rekrutacji warto zajrzeć na stronę Łódzkiej Bazy Edukacyjnej. To kompendium wiedzy dla przyszłych absolwentów podstawówek, którzy stoją przed trudnym wyborem idealnej szkoły.

Na stronie: lbe.edu.pl znajdą pełną ofertę liceów i techników, informacje dotyczące dni otwartych, profili klas czy zajęć dodatkowych.