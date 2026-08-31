RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

15-letni Ukrainiec pobity na kąpielisku. Dwie osoby z zarzutami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (08:41)

Policjanci z Łodzi zatrzymali dwie osoby w związku z pobiciem 15-letniego Ukraińca. Nastolatek został zaatakowany, gdy wypoczywał nad wodą.

15-letni Ukrainiec pobity na kąpielisku. Dwie osoby z zarzutami
Policjanci z zatrzymanym mężczyzną (KMP Łódź) /Policja

Pod koniec czerwca 15-latek z Ukrainy został zaatakowany, gdy wypoczywał nad Stawami Stefańskiego w Łodzi. Najpierw usłyszał zaczepki słowne, a gdy poszedł po rzeczy osobiste zostawione przy drzewie, został pobity. Policja informuje, że nie znał napastników. Świadkowie zdarzenia zaalarmowali służby. 

Agresorzy zostali zatrzymani w sierpniu. To 17-latek i 24-latek. Starszy działał w warunkach recydywy. Obaj są obywatelami Polski. 

Za pobicie na tle narodowościowym grozi do 5 lat więzienia. Zachowanie mężczyzn uznano za postępek chuligański. 

 


Źródło: RMF24
Tagi: Łódź
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: