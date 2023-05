Dziś oficjalnie otwarta została Zielona Krupnicza. Po rewitalizacji część ulicy stała się przestrzenią rekreacyjną z ławkami i rabatami, w których posadzone zostały krzewy wierzby purpurowej oraz czereśnie ptasie, a tuż przy murach kamienic różowe malwy.

Nowy wygląd Krupniczej / Małgorzata Wosion / RMF24

To był wspólny projekt miasta i aktywistów miejskich - mówił RMF24 prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. - My chcieliśmy wyremontować infrastrukturę, czyli wszystkie podziemne instalacje oraz nawierzchnię, ze strony aktywistów były postulaty, by tę część ulicy zazielenić. Uważam, że to fajna zmiana i mieszkańcy mogą korzystać z nowej przestrzeni.

Rewitalizacja tej części ul. Krupniczej opóźniła się ze względu na odkrycia archeologiczne, a oficjalne otwarcie też trzeba było przesunąć ze względu na niesprzyjającą, deszczową pogodę, ale ostatecznie się udało. Mieszkańcy mogli dziś zobaczyć występ artystów Teatru Bagatela.

Co zmieniło się na Krupniczej?

Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki przyłączyło do miejskiej sieci nowych odbiorców budując ponad 200 metrów rur ciepłowniczych, z kolei Wodociągi Miasta Krakowa przebudowały około 280 metrów instalacji.

Zamiast odtwarzać poprzednią nawierzchnię obie spółki wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej, zdecydowały o przebudowie całej ulicy i wspólnej realizacji projektu "Zielona Krupnicza". Prace nadzorował konserwator zabytków.

W ramach rewitalizacji zlikwidowano krawężniki, ta część ulicy jest użytkowana wspólnie przez pieszych, rowerzystów z uspokojonym ruchem samochodowym.

Wszystkie rynny podłączono do kanalizacji, wykonano iluminację, stanęły ławki, stojaki rowerowe, zbiorniki retencyjne wody opadowej oraz zieleń. Granitowe kostki brukowe ulicy uzupełnione zostały przez historyczne kostki bazaltowe, które udało się odzyskać w trakcie prac rozbiórkowych. W nawierzchnię wbudowano miedziane płyty z informacji o ważnych faktach z historii Krupniczej.