Zabójstwo pod Chrzanowem. Policja zatrzymała poszukiwanego

We wtorek około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu przez jednego z członków rodziny zwłok 73-letniej kobiety. Ciało posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Na miejscu zabójstwa przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora.
Ogłoszono alarm dla chrzanowskich policjantów. Rozpoczęła się obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczyli przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, mężczyzna został zatrzymany w lesie - na terenie powiatu. Miał przy sobie nóż.
Nie wiadomo na razie, co mogło być motywem zabójstwa. Okoliczności śmierci kobiety oraz dokładny przebieg zdarzenia są ustalane przez policję.