Zabójstwo pod Chrzanowem. Policja zatrzymała poszukiwanego

RMF24

Policja przez kilka godzin szukała mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo 73-letniej kobiety w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. 49-letniego syna ofiary udało się ująć w lesie, w godzinach popołudniowych. Miał przy sobie nóż. Do zbrodni doszło w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze.

We wtorek około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu przez jednego z członków rodziny zwłok 73-letniej kobiety. Ciało posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Na miejscu zabójstwa przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora.

Ogłoszono alarm dla chrzanowskich policjantów. Rozpoczęła się obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczyli przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, mężczyzna został zatrzymany w lesie - na terenie powiatu. Miał przy sobie nóż.

Nie wiadomo na razie, co mogło być motywem zabójstwa. Okoliczności śmierci kobiety oraz dokładny przebieg zdarzenia są ustalane przez policję.