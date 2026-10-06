Włamał się do domu 70-latka i dotkliwie go pobił. 45-latek zatrzymany

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Policjanci zatrzymali 45-latka, który w nocy włamał się do domu 70-latka, a następnie dotkliwie go pobił. Śledczy sprawdzają, czy zatrzymany może mieć związek z kilkudziesięcioma innymi kradzieżami i przestępstwami w regionie - ustalił reporter RMF FM Paweł Sołtys.

Włamał się do domu 70-latka i dotkliwie go pobił

Włamał się do domu 70-latka i dotkliwie go pobił / Shutterstock

Do zdarzenia doszło pod koniec września. 45-latek w nocy włamał się do domu starszego mężczyzny w powiecie dąbrowskim i zaczął plądrować dom w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów.

Gdy hałas obudził 70-latka, między mężczyznami doszło do szarpaniny - pokrzywdzony zdołał się obronić, jednak został dotkliwie pobity. Jego stan zdrowia jest obecnie dobry.

Zatrzymany na stacji benzynowej

Podejrzanego policjanci zatrzymali kilka dni temu na jednej ze stacji benzynowych w Dąbrowie Tarnowskiej. 45-latek usłyszał zarzut rozboju i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Policjanci podkreślają, że mężczyzna był już wcześniej karany, jest recydywistą, a z więzienia wyszedł niespełna rok temu.

Śledczy nie wykluczają, że lista zarzutów wobec 45-latka może się powiększyć. Policjanci sprawdzają, czy ma on związek z kilkudziesięcioma innymi kradzieżami i przestępstwami, do których dochodziło na terenie powiatu dąbrowskiego.