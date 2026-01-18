Do tragicznego wypadku w tunelu pod Rondem Grunwaldzkim w Krakowie doszło w niedzielę o poranku. Motocyklista uderzył w bariery. Mężczyzna zginął na miejscu. Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Ulica Konopnickiej jest zablokowana w kierunku ronda Matecznego. Ruch prowadzony jest górą, przez rondo Grunwaldzkie.
Więcej informacji wkrótce.
