Tragedia w Małopolsce. Nie żyje krajowy duszpasterz Romów ks. Stanisław Opocki

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Nie żyje krajowy duszpasterz Romów ks. Stanisław Opocki. W środę zginął w wypadku samochodowym w Jurkowie w Małopolsce – poinformowało Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Prowadzone przez duchownego auto zderzyło się czołowo z ciężarówką.

W środę w Jurkowie przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 75 Brzesko – Nowy Sącz auto prowadzone przez ks. Stanisława Opockiego zderzyło się czołowo z ciężarówką.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Lekarzom nie udało się uratować życia ks. Opockiego. Duchowny miał 73 lata.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec LPR, zdj. KP PSP Brzesko, kpt. Dominik Machał / Straż pożarna

„Romano raszaj”

Ks. Stanisław Opocki urodził się w 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 r. Był duchownym diecezji tarnowskiej. W środowisku romskim nazywany był „romano raszaj”, czyli „romskim księdzem”.

Ks. Opocki od 1996 r. pełnił funkcję krajowego duszpasterza Romów. Od początku lat 80. zajmował się duszpasterstwem Romów i działalnością społeczną na ich rzecz. Jako wikary w parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej koło Limanowej zetknął się z romskimi rodzinami żyjącymi w bardzo trudnych warunkach, m.in. w pobliskich Koszarach. Posługę wśród Romów zaczął traktować jako swoją misję.

Duchowny przygotowywał Romów do sakramentów świętych i organizował ich pielgrzymki.

Przez lata angażował się również w działania na rzecz integracji społeczności romskiej oraz zachowania jej tradycji i tożsamości kulturowej.

Muzeum Kultury Romów w Warszawie, żegnając duchownego, określiło go jako człowieka wielkich zasług oraz podkreśliło jego „duszpasterskie i społeczne wielkie dzieło”.