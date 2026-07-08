Tragedia na budowie linii Podłęże–Piekiełko. Nie żyje mężczyzna

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Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 8 lipca, po godzinie 5:00 na placu budowy linii kolejowej Podłęże–Piekiełko w Mordarce (woj. małopolskie). Współpracownicy znaleźli nieprzytomnego 64-letniego mężczyznę i wezwali pogotowie. Pomimo podjętej reanimacji ratownikom nie udało się uratować jego życia.

Sprawę opisała „Gazeta Krakowska”.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna podczas wykonywania obowiązków służbowych źle się poczuł i oddalił, by odpocząć. Gdy odnaleźli go inni pracownicy, był już w stanie zagrażającym życiu.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą wyjaśniać m.in. stan zdrowia zmarłego oraz dokładny przebieg wydarzeń.

Zmarły był obywatelem Ukrainy. O jego śmierci powiadomiono rodzinę oraz ukraiński konsulat.

Według wstępnych ustaleń służb, nic nie wskazuje na to, by śmierć 64-latka była skutkiem wypadku przy pracy.