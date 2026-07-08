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Tragedia na budowie linii Podłęże–Piekiełko. Nie żyje mężczyzna

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (12:50)

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 8 lipca, po godzinie 5:00 na placu budowy linii kolejowej Podłęże–Piekiełko w Mordarce (woj. małopolskie). Współpracownicy znaleźli nieprzytomnego 64-letniego mężczyznę i wezwali pogotowie. Pomimo podjętej reanimacji ratownikom nie udało się uratować jego życia.

Tragedia na budowie linii Podłęże–Piekiełko. Nie żyje mężczyzna
Śmierć pracownika na budowie linii Podłęże–Piekiełko. Policja bada okoliczności zdarzenia (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Grzegorz Momot) /PAP

Sprawę opisała „Gazeta Krakowska”.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna podczas wykonywania obowiązków służbowych źle się poczuł i oddalił, by odpocząć. Gdy odnaleźli go inni pracownicy, był już w stanie zagrażającym życiu.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą wyjaśniać m.in. stan zdrowia zmarłego oraz dokładny przebieg wydarzeń.

Zmarły był obywatelem Ukrainy. O jego śmierci powiadomiono rodzinę oraz ukraiński konsulat.

Według wstępnych ustaleń służb, nic nie wskazuje na to, by śmierć 64-latka była skutkiem wypadku przy pracy.

Źródło: RMF24

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