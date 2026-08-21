Szacunek i troska, czyli jak Fundacja “Zróbmy Sobie Kraków” wspiera krakowskie rzemiosło i smaki

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Prawdziwy Kraków wykracza daleko poza przewodniki i internetowe polecajki. Jest w rękach piekarza, który od trzydziestu lat piecze ten sam pyszny chleb i w sklepie z rękodziełem, gdzie każdy przedmiot ma swoją historię i opowiada o lokalnej tradycji. Fundacja “Zróbmy Sobie Kraków” od początku swojej działalności szuka takich miejsc i wspiera właśnie takich lokalnych bohaterów, by pokazać im, że od lat swoją pracą i zaangażowaniem tworzą tkankę miasta. A jednocześnie wysłać bardzo jasny sygnał do mieszkańców: to są miejsca, które warto odwiedzić, produkty, których warto spróbować i ludzie, do których warto wracać.

Rzemiosło, które nie wychodzi z mody

Cepelix to wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa, które kontynuuje działalność dawnej CEPELII. Warto podkreślić, że to jedno z ostatnich takich miejsc w Krakowie, gdzie za każdym przedmiotem na półce stoi konkretny twórca: ręcznie malowana ceramika, haft, drewniana figurka.

Fundacja “Zróbmy sobie Kraków” prężnie działa w mieście już od 2 lat. Niemal od samego początku wspiera krakowski Cepelix. Jak? Co miesiąc Fundacja kupuje w Cepelixie vouchery prezentowe i przekazuje je do Centrów Aktywności Seniorów i do aktywistów z Miejsc Aktywności Mieszkańców z Krakowa i okolic.

“Zależało nam, żeby połączyć dobre z pożytecznym - i to się udało. Seniorzy zaopatrują się w piękne przedmioty i spędzają przy tym naprawdę miły poranek, często poznając też nowych przyjaciół, a sklep zyskuje coś, co dla małego biznesu jest bezcenne: pewność, że każdego miesiąca może na nas liczyć. Współpracujemy z wieloma środowiskami zrzeszającymi seniorów, którzy swoją historią tworzą nasze miasto. I co miesiąc widzimy na ich twarzach uśmiech, który pokazuje nam, że to co robimy ma wielką wartość” - komentuje Anna Gawlas, wiceprezes Fundacji Zróbmy Sobie Kraków.

Warto również zaznaczyć, że dzięki tej stałej współpracy sklep odzyskał stabilność i mógł poszerzyć swoją ofertę, a niedawno również wspólnie z Seniorami i Fundacją świętował swoje 70-lecie.

uśmiechnięte kobiety w zimowych ubraniach z jedzeniem / materiały prasowe

Tysiące dań, tysiące uśmiechów

Ten sam lokalny duch przyświeca cyklowi akcji, które Fundacja prowadzi wspólnie z Pasjonaci - małżeństwem Justyną i Marcinem Banasik, od lat dokumentującymi historie wyjątkowych twórców.

Co miesiąc, wspólnie, odwiedzają kolejne miejsca na krakowskiej mapie gastronomicznej. Wybór zawsze pada na tradycyjne, funkcjonujące od lat w Krakowie lokale, takie, które są uwielbiane przez mieszkańców. Pasjonaci przybliżają sylwetki właścicieli, którzy z sercem od lat karmią Krakowian, a Fundacja “Zróbmy sobie Kraków” z radością kupuje od nich wyroby i… zaprasza na nie mieszkańców.

“To hołd dla tradycji kulinarnej Krakowa, dla tych, którzy ją podtrzymują oraz miły gest dla mieszkańców .Za każdym razem wybieramy miejsce z duszą. Takie, które ma za sobą lata, a często i pokolenia tradycji. Nie chodzi nam o to, żeby było szybko i taśmowo, tylko o to, żeby wesprzeć kogoś, kto naprawdę ma historię do opowiedzenia i tworzy jakość jedyną w swoim rodzaju. Dlatego zawsze stawiamy na lokalnego rzemieślnika i przedsiębiorcę, nie na sieciówki” - przyznaje Sandra Gwizdała, rzecznik prasowy Fundacji “Zróbmy sobie Kraków”.

A wszystko zaczęło się w lutym 2025 roku, kiedy to wspólnie z redakcją KRKnews.pl, ruszyła akcja Fundacji i Pasjonatów „Pączek dla Czytelnika„ w legendarnej cukierni „Mrozowie” przy ulicy Krakowskiej. Mieszkańcy odebrali wówczas 500 pączków przygotowanych według rodzinnej receptury przez właścicielkę cukierni, panią Marię, i jej bliskich. Od tamtej pory Fundacja wraz z wirtuozami smaku poczęstowała mieszkańców już tysiącami dań i przekąsek!

piekarze z tacami pełnymi pączków przed cukiernią / materiały prasowe



A słodyczy przez ten czas nie brakowało. Było między innymi 1200 pączków z Piekarni “Ekler” przed Tłustym Czwartkiem, 500 kremówek według specjalnej receptury Cukierni “Czarodziej”, 600 drożdżówek z Cukierni “Jerzy Bieniak” z okazji Dnia Dziecka, 400 rurek z bitą śmietaną od kultowego „Pingwinka", 700 gałek lodów z Cukierni “Starowicz” czy 400 rogali z białym makiem z Cukierni “Cichowscy”.

Dla fanów słonych przekąsek, również znalazły się pyszne, kulinarne niespodzianki. Przez miniony rok, Fundacja ufundowała między innymi: 140 domowych obiadów z kultowego „Żaczka", 250 kiełbasek z grilla w Nowej Hucie, 250 wypieków chleba i chałek od Piekarni “Binkowscy”, 170 świątecznych dań w Barze “Flisak” oraz 150 porcji maczanki od lokalu “Andrus”.

“Zawsze staramy się wpisać w emocje mieszkańców. Pączki smakują najlepiej przed Tłustym Czwartkiem, lody w upalne popołudnie, a rogal z makiem w andrzejkowy wieczór. Towarzyszymy mieszkańcom w tych drobnych, codziennych momentach i wspólnie przeżywamy radość. To właśnie to wyczucie sprawia, że nasze akcje nie są przypadkowe, tylko naprawdę wpisują się w rytm miasta i jego mieszkańców" - mówi Anna Gawlas.

stoisko z jedzeniem na wynos i klientami / materiały prasowe

Działania, które dają nadzieję na lepsze jutro

Dodatkowo, w lipcu tego roku Fundacja zdecydowała się zorganizować akcję z poczęstunkiem, która miała wyjątkowy wymiar. Rozdano aż 250 porcji frytek od foodtrucka “Społeczna 21”. To jedyne takie miejsce w Krakowie, prowadzone przez osoby z zespołem Downa, wspierające ich aktywizację zawodową.

Tu historia jednak jest nieco dłuższa i … wzruszająca: gdy jeszcze zimą groziło “Społecznej 21” ostateczne zamknięcie, Fundacja “Zróbmy sobie Kraków” postanowiła pomóc. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji, ekipa foodtrucka mogła przeprowadzić remont niezbędny do dalszego funkcjonowania i ponownie otworzyć się w nowym sezonie nad Zalewem Nowohuckim.

„Dla nas w centrum działań zawsze jest człowiek. Chcemy pokazywać mieszkańcom, że troska, ludzka życzliwość i otwartość to naprawdę klucz do szczęścia nas wszystkich. Jeśli możemy docenić lokalnego rzemieślika - robimy to. Jeśli wspólnie z nim możemy tą radością podzielić się z innymi mieszkańcami - robimy to. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy - angażujemy się. Taka postawa towarzyszy nam od zawsze i chcemy nią inspirować innych” - dodaje Sandra Gwizdała.

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kolejka do macianki w Krakowie / materiały prasowe

O Fundacji „Zróbmy sobie Kraków”

Fundacja „Zróbmy sobie Kraków” powstała z potrzeby społecznego zaangażowania. Jej założyciele chcą kreować nową, proaktywną postawę wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa, w myśl zasady: „jeśli masz odwagę o czymś marzyć, miej odwagę to zrobić!”.

Kraków – w ich poczuciu – to coś więcej niż historyczne mury i zabytki. To przede wszystkim społeczność ludzi z pasją i wizją, którzy chcą wspólnie pracować nad tym, aby miasto było nowoczesne, otwarte i zrównoważone. Fundacja wspiera finansowo i organizacyjnie inne podmioty z Krakowa i okolic, pozwalając im na realizację ważnych projektów społecznych.

Więcej informacji o Fundacji można znaleźć na stronie internetowej www.zrobmysobiekrakow.pl oraz na Facebooku, Instagramie i Tik Tok.