Smutna wiadomość z krakowskiego zoo. Nie żyje ukochana żyrafa odwiedzających

RMF24

W miniony weekend w krakowskim ogrodzie zoologicznym zmarł Denar – samiec żyrafy Rothschilda, który był jednym z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców zoo. Zwierzę miało 14 lat. Trwa ustalanie przyczyn jego śmierci.

Denar przyszedł na świat w 2012 roku w czeskim Zoo Liberec. Do Krakowa trafił w 2013 roku jako niespełna 15-miesięczny samiec. Przez lata stał się jednym z symboli krakowskiego ogrodu zoologicznego.

Wyróżniał się nie tylko swoim imponującym wyglądem, ale także wyjątkowo spokojnym i nieśmiałym charakterem.

Problemy zdrowotne

Jak poinformowało krakowskie zoo we wpisie w mediach społecznościowych, od dłuższego czasu opiekunowie obserwowali u Denara trudności z pobieraniem pokarmu.

„W związku z tym jego dieta była regularnie modyfikowana i dostosowywana do jego potrzeb. Stan zdrowia żyrafy był stale monitorowany przez zespół opiekunów i lekarza weterynarii” - czytamy.

Mimo podejmowanych działań, Denara nie udało się uratować.

Obecnie prowadzone są szczegółowe badania, które mają pomóc ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci Denara.

Denar pozostanie w pamięci zarówno pracowników zoo, jak i tysięcy odwiedzających, którzy przez lata mogli go podziwiać.

„Jego obecność była częścią ich każdego dnia. Denar na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako spokojny, dostojny i wyjątkowy mieszkaniec krakowskiego zoo. Będzie nam go bardzo brakowało” – czytamy w komunikacie ogrodu zoologicznego.