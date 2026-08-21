Śmierć po weselu w Wadowicach. Śledczy przekazali nowe informacje

RMF24

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała nowe informacje ws. tragicznego w skutkach pobicia na weselu w Wadowicach. Śledczy podają, że 6 osób już usłyszało zarzuty, a będą one postawione także dwóm kolejnym uczestnikom imprezy. Nikt nie został tymczasowo aresztowany.

Chciał wprosić się na wesele w hotelu

Pobicie miało miejsce w nocy z 15 na 16 sierpnia w jednym z hoteli w Wadowicach, w którym odbywało się wesele. Zaatakowany został 38-latek, który był gościem obiektu i mimo braku zaproszenia chciał uczestniczyć w imprezie.

Mężczyzna pochodzący z Mazowsza miał wtargnąć na salę, zaczepiać uczestników wesela i się awanturować. Gdy nie chciał wyjść, doszło do szarpaniny.

Na miejsce wezwano policję, a funkcjonariusze dokonali zatrzymania agresywnego mężczyzny, który był ofiarą pobicia. W trakcie obezwładniania mężczyzny nagle utracił on czynności życiowe, a funkcjonariusze przystąpili do udzielania mu pomocy. Po przywróceniu czynności życiowych mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł - relacjonuje Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Sześciu mężczyzn wytypowanych po analizie nagrań z monitoringu usłyszało zarzut udziału w pobiciu poprzez kopanie po głowie i ciele pokrzywdzonego. Wśród podejrzanych jest funkcjonariusz policji, który brał udział w przyjęciu.

Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Prokuratura wydała też postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm innym uczestnikom wesela. Oni również mają odpowiadać za pobicie.

Działania policji pod lupą śledczych

Śledczy czekają na pełną opinię Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie ws. przyczyn śmierci 38-latka. Będą też badać działania interweniujących policjantów. Małopolska policja informuje, że wstępna wewnętrzna kontrola nie wykazała na razie naruszeń.

Policjant, któremu przedstawiono zarzut, został zawieszony w czynnościach służbowych. Wszczęto również postępowanie administracyjne zmierzające do jego natychmiastowego zwolnienia „w związku z oczywistymi okolicznościami wskazującymi na popełnienie czynu o znamionach przestępstwa”. Będzie odpowiadał także w postępowaniu dyscyplinarnym.