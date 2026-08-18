Sanah przetarła szlak. Krakowski stadion ma być częściej gospodarzem dużych imprez

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Przedstawiciele krakowskiego magistratu poinformowali, że po koncercie Sanah, pierwszym tego typu wydarzeniu w historii Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, miasto chce częściej wynajmować obiekt na duże imprezy kulturalne, rozrywkowe i biznesowe.

Kraków: Po koncercie Sanah miasto planuje więcej imprez na stadionie przy Reymonta (fot. JAKUB STEINBORN/Polska Press)

Kraków: Po koncercie Sanah miasto planuje więcej imprez na stadionie przy Reymonta (fot. JAKUB STEINBORN/Polska Press) / East News

Koncert Sanah, będący częścią trasy „sanah NA STADIONACH”, odbył się w piątek na Synerise Arenie - Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, gdzie swoje mecze rozgrywają Wisła Kraków i Wieczysta Kraków. Był to pierwszy koncert na tym obiekcie, dotychczas wykorzystywanym głównie do wydarzeń sportowych.

Coraz więcej wydarzeń. Miasto liczy koszty

Jak przekazali w poniedziałek przedstawiciele władz miasta, po udanej organizacji imprezy Kraków chce częściej udostępniać stadion na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne i biznesowe.

Chcemy, żeby ten obiekt funkcjonował nie tylko na meczach piłkarskich, chociaż to będzie najważniejsza funkcja, ale żeby tętnił życiem na co dzień. Takie wydarzenia nam w tym pomagają. Otwieramy się na duże wydarzenia, ale również te mniejsze – powiedział dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Tomasz Marzec.

Przypomniał, że działania zmierzające do szerszego wykorzystania stadionu rozpoczęły się dwa lata temu. W 2024 roku, poza meczami, odbyło się tam 12 mniejszych wydarzeń, a rok później - 31.

To pokazuje drogę, którą sobie obraliśmy i z której nie chcemy zejść. (…) Otwieramy przestrzeń, która przez wiele lat była niedostępna bądź po prostu nikt nie chciał zająć się organizacją tej przestrzeni – dodał Marzec.

Wcześniej przeszkodą miały być m.in. kwestie organizacyjne i trudności z dopasowaniem terminów imprez do kalendarza piłkarskiego. Zdaniem Marca przy odpowiedniej współpracy stadion może jednak łączyć funkcje sportowe i eventowe.

Miasto zwraca również uwagę na koszty utrzymania obiektu. Roczna dopłata z krakowskiej kasy wynosiła ok. 3 mln zł dwa lata temu i niespełna 2 mln zł w ubiegłym roku. Marzec liczy, że wraz z większą liczbą dużych imprez wpływy i wydatki w przyszłości się zbilansują. Za wynajem stadionu na koncert Sanah Kraków otrzymał 200 tys. zł.

Sanah przyciągnęła 40 tys. osób. Po koncercie wymiana murawy

Przygotowania do koncertu rozpoczęły się tydzień wcześniej. Po wydarzeniu trzeba było wymienić część murawy. Zgodnie z umową z Wisłą Kraków koszt miał ponieść organizator. Klub uznał jednak, że niewielkim dodatkowym kosztem można wymienić całą murawę, co ma ułatwić jej późniejsze utrzymanie.

Koncert Sanah zgromadził na stadionie 40 tys. osób. Według Daniela Wiśniowskiego z Departamentu Marki Kraków UMK była to największa impreza wśród wszystkich wydarzeń, jakie odbyły się w tym roku w Małopolsce. Organizatorem było DM Agency. Dla porównania, w Tauron Arenie Kraków, głównym miejskim obiekcie koncertowym, największe wydarzenia przyciągnęły do 20 tys. uczestników, przy maksymalnej pojemności 22 tys.

Synerise Arena - Stadion Miejski im. Henryka Reymana ma ponad 33 tys. miejsc siedzących. Obecny stadion powstał w latach 2004-2011.