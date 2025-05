30 maja ruszyła w Krakowie akcja charytatywna "Pomaganie buduje", której celem jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną dla dzieci z Ołdrzychowic Kłodzkich - miejscowości zniszczonej przez ubiegłoroczną powódź. Bicia rekordu w liczbie przejechanych kilometrów na rowerze w ciągu 48 godzin podjęła się Joanna Balawajder, mistrzyni świata w ultrakolarstwie. Na mecie pojawiła się po ponad 37 godzinach. "Odliczałam do południa, do popołudnia, do posiłków. A więc miałam takie swoje małe cele" - powiedziała reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi. Akcji patronuje RMF FM.

Bicia rekordu w liczbie przejechanych kilometrów na rowerze w ciągu 48 godzin podjęła się Joanna Balawajder / Materiały prasowe Wydarzenie zainaugurował 30 maja na szczycie Kopca Kościuszki Tomasz Olbratowski, a już w sobotę od rana na krakowskim Placu Szczepańskim w specjalnej rowerowej strefie pojawiają się mieszkańcy, turyści, artyści, sportowcy i influencerzy, którzy pedałują dla dobrego celu. "Wstęp do strefy możliwy jest po dokonaniu wpłaty w wysokości 25 zł za każde 15 minut jazdy na rowerze stacjonarnym na zbiórkę prowadzoną na platformie zrzutka.pl" - informują organizatorzy. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Fundacja Rodziny Maj, która już jesienią wspierała mieszkańców Dolnego Śląska, gdy wielka woda zalewała ich domy i szkoły. Kiedy woda opadła, pozostały ruiny, strach i trauma. Nie zostawiliśmy ich wtedy, nie zostawimy i teraz, gdy trzeba zadbać o psychikę i poczucie bezpieczeństwa dzieci - mówi prezes fundacji Marzena Maj. Pełny program wydarzenia znajdziecie TUTAJ Bicie rekordu i sportowe emocje Jednym z elementów wydarzenia była próba bicia rekordu Polski w liczbie przejechanych kilometrów w ciągu 48 godzin. Wyzwania podjęła się w Puszczy Niepołomickiej Joanna Balawajder, mistrzyni świata w ultrakolarstwie. Wystartowała w czwartek o 9:00 i w sobotę pobiła rekord, pokonując ponad tysiąc kilometrów. Samej jazdy miałam 37 godzin, w tym cztery albo pięć drzemek po 10-15 minut - powiedziała reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi. A tak to trzeba było też trochę jeść, trochę odpocząć. W większości to była jazda. Joanna Balawajder podkreśliła, że nie spodziewała się tak serdecznego przywitania publiczności. Pytana, jaka była jej pierwsza myśl po przyjeździe na metę, powiedziała: Wziąć prysznic i się położyć się. W poniedziałek z powrotem wsiądę na rower. O czym myślała, pokonując kolejne kilometry? Odliczałam do południa, do popołudnia, do posiłków. A więc miałam takie swoje małe cele. Joanna kręciła kilometry na dwunastokilometrowej pętli w Puszczy Niepołomickiej z imponującą średnią prędkością 30 km/h. "Pomaganie buduje" to nie tylko jazda na rowerze. To także seria ciekawych spotkań i warsztatów. Uczestnicy mogą wziąć udział w panelu o zdrowiu psychicznym w świecie pełnym bodźców, a także wysłuchać konferencji o tym, jak zdobywać szczyty kariery bez szkody dla psychiki. Debata pt. "Aktywność fizyczna jako narzędzie sukcesu i długowieczności" prowadzona przez Michała Dobrołowicza z RMF FM to jedna z atrakcji. Nie zabraknie też sportowych atrakcji - kolarskiego wyścigu i gry w golfa - wszystko w duchu charytatywnej pomocy. Finał w Ołdrzychowicach Kłodzkich Zwieńczeniem akcji będzie 1 czerwca wielka zabawa z okazji Dnia Dziecka w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Po wakacjach rozpoczną się tam zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, które ucierpiały w wyniku powodzi. Szkoła w tej miejscowości, z której pochodzi 265 uczniów, została poważnie zniszczona. Organizatorzy nie ukrywają - zależy im na długofalowej pomocy i odbudowie dziecięcego poczucia bezpieczeństwa. Wspólnymi siłami, jazdą na rowerze, rozmową i wsparciem - pomaganie naprawdę buduje. Artykuł w trakcie aktualizacji.