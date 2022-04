Prezydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty i modlił się przy grobach ofiar katastrofy smoleńskiej, spoczywających na krakowskich cmentarzach.

Prezydent Andrzej Duda na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, gdzie złożył wieńce na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej / PAP/Art Service /

Andrzej Duda po mszy świętej w katedrze na Wawelu oraz złożeniu wieńca na sarkofagu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich udał się na krakowskie cmentarze: Rakowicki, Salwatorski i Bielany - złożył kwiaty i pomodlił się za dusze ofiar katastrofy smoleńskiej.

Na cmentarzy Rakowickim pochowani są: prezes IPN Janusz Kurtyka, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Kremer, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej Sariusz-Skąpski, generał, dowódca Wojsk Specjalnych Włodzimierz Potasiński i poseł PSL Wiesław Woda.



Na cmentarzu Salwatorskim spoczywa działaczka Federacji Rodzin Katyńskich Ewa Bąkowska, wnuczka zamordowanego w Katyniu gen. Mieczysława Smorawińskiego oraz generał, dowódca Wojsk Specjalnych Bronisław Kwiatkowski.



Na Bielanach pochowany jest poseł PiS Zbigniew Wassermann.



Z Krakowa prezydent udał się do Warszawy, by uczestniczyć w dalszych obchodach 12. rocznicy tragedii smoleńskiej.



10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 w Smoleńsku, w drodze do Katynia na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska oraz wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych.