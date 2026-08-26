„Posadzeni”. Przy krakowskim areszcie śledczym powstał wyjątkowy projekt

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Poza murami aresztu śledczego w krakowskiej Nowej Hucie powstał ogród społeczno-terapeutyczny „Posadzeni”. To wyjątkowe miejsce, które nie tylko dostarcza świeżych warzyw, ale przede wszystkim daje osadzonym szansę na odbudowę wiary w siebie i naukę odpowiedzialności. „To projekt o tym, że człowiek, podobnie jak roślina, potrzebuje odpowiednich warunków, czasu, troski i przestrzeni, aby móc się rozwijać” – podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia.

Współpraca Zarządu Zieleni Miejskiej z Oddziałem Zewnętrznym Krakowskiego Aresztu Śledczego trwa już od kilku lat. Zaczęło się od warsztatów ogrodniczych i pszczelarskich na terenie jednostki penitencjarnej przy ul. Spławy w Nowej Hucie.

To właśnie tam narodził się pomysł stworzenia miejsca, gdzie osadzeni mogliby nie tylko zdobywać praktyczne umiejętności, ale także doświadczyć kontaktu z naturą i zobaczyć efekty własnej pracy. Z czasem powstały pierwsze grządki, a na nich pojawiły się warzywa, zioła i owoce.

„Posadzeni” – ogród z misją

Nowy ogród, zlokalizowany już poza murami aresztu o charakterze półotwartym, to kolejny etap tej współpracy. Osadzeni własnoręcznie zbudowali szklarnię i ogród deszczowy, a także codziennie dbają o rośliny – od podlewania po zbiór plonów.

W ogrodzie rosną już cukinie, pomidory, ogórki, a nawet małe arbuzy. Jednak najważniejsze są efekty niematerialne. Pielęgnowanie roślin może być zajęciem, które angażuje, daje konkretny cel i pozwala zobaczyć owoce własnego wysiłku – czytamy w opisie projektu.

Pomoc dla innych i edukacja

Ogród „Posadzeni” ma także wymiar społeczny. Nadwyżki plonów będą trafiać do domów pomocy społecznej i innych instytucji wspierających osoby w trudnej sytuacji. W planach są także wizyty dzieci z placówek opiekuńczych, które będą mogły uczyć się uprawy roślin i uczestniczyć w zbiorach.

To miejsce ma stać się przestrzenią spotkań, edukacji ekologicznej i działań społecznych.

Wieloletnia współpraca Zarządu Zieleni Miejskiej z aresztem obejmuje także działania na rzecz ochrony przyrody. Osadzeni wykonują karmniki i budki lęgowe dla ptaków, które trafiają do krakowskich parków.

Uczestniczą również w międzynarodowych projektach badawczych, takich jak INCREASE, gdzie na specjalnych grządkach prowadzą obserwacje wybranych odmian fasoli.