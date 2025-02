Ekspertyzy inżynierskie, badania i inicjatywy służące promocji historii oraz dorobku Tadeusza Kościuszki, przedsięwzięcia muzealne i edukacyjne - to wspólne plany Politechniki Krakowskiej i Komitetu Kopca Kościuszki. W Muzeum Politechniki umowę o współpracy podpisali rektor PK prof. Andrzej Szarata i prof. Piotr Dobosz, prezes zarządu Komitetu.

Kopiec Kościuszki w Krakowie / Shutterstock

Bardzo się cieszę z tego nowego rozdziału w naszej współpracy. To, co Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki może wnieść w działalność Komitetu, to wiedza merytoryczna z zakresu stabilności oraz konstrukcji obiektu Kopca, ale także doświadczenie naszych ekspertów w kwestiach dotyczących dziedzictwa kulturowego czy historycznego. Nasz patron i Kopiec to de facto jedność, więc w roku jubileuszu 80-lecia naszej uczelni tym bardziej doniosłe jest podpisanie oficjalnego porozumienia o współpracy. Łączy nas Tadeusz Kościuszko i szerokie plany kooperacji - mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

Wspólne projekty badawcze, edukacyjne i muzealne mają na celu nie tylko zachowanie, ale i promocję dziedzictwa narodowego. W planach są również działania mające na celu rozwój terenów wokół Kopca oraz wykorzystanie tego miejsca do celów dydaktycznych i naukowych.

Kopiec Kościuszki staje się inspiracją dla studentów i naukowców. Tereny wokół Kopca będą udostępniane nieodpłatnie dla potrzeb plenerów malarskich i architektonicznych. Komitet Kopca Kościuszki zaproponował także wsparcie finansowe dla studenckich kół naukowych Politechniki Krakowskiej, które angażują się w promocję postaci Tadeusza Kościuszki. Planowane są konkursy dla studentów i doktorantów, a współpraca z Muzeum PK ma umożliwić realizację wspólnych wystaw i publikacji naukowych.

Przedstawiciele Komitetu Kopca Kościuszki i Politechniki wokół popiersia Kościuszki na dziedzińcu głównego kampusu uczelni / Jan Zych / Materiały prasowe

Jednym z kluczowych aspektów współpracy jest zabezpieczenie Kopca przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Specjaliści z Politechniki Krakowskiej, wykorzystując nowoczesne technologie, nadzorują stabilność konstrukcji, co w obliczu zmieniającego się klimatu staje się coraz większym wyzwaniem. Badania geologiczne i monitoring stanu Kopca mają zapewnić jego bezpieczeństwo na przyszłość.

Kopiec trzeba przebadać bardzo dokładnie. Zrealizowaliśmy już szerokie badania geologiczne, które obejmowały całe Wzgórze Błogosławionej Bronisławy. Wykonane zostały w nim otwory na długość około 100 metrów. Przewierciliśmy Kopiec z góry na dół w celach poznawczych, by dowiedzieć się, co stanowi dla niego największe zagrożenie ­- sama konstrukcja, czy wapienna skała, na której został wzniesiony. Badania wykazały, że główną siłą niszczycielską jest woda, która przenosi grunt z Kopca do wapiennej podstawy, naruszając w ten sposób jedno i drugie. Obecnie stan bryły jest nadzorowany przy pomocy specjalnych czujników. Wiemy, że Kopiec wymaga remontu - mamy w tym celu gotową dokumentację - ale szukamy finansowania dla tego przedsięwzięcia - mówi dr inż. Rafał Sieńko, wiceprezes Komitetu Kopca Kościuszki i pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Porozumienie między Politechniką Krakowską a Komitetem Kopca Kościuszki to nie tylko kwestia zabezpieczenia jednego z symboli Krakowa, ale przede wszystkim wspólna misja promocji i zachowania dziedzictwa Tadeusza Kościuszki. To przykład, jak przez współpracę nauki z inicjatywami kulturalnymi i edukacyjnymi można skutecznie dbać o narodowe dziedzictwo, jednocześnie inspirując kolejne pokolenia do poznawania i doceniania historii Polski.