​29 sierpnia Słowacja obchodzi swoje święto narodowe. Tego dnia w 1944 roku nastąpił wybuch Słowackiego Powstania Narodowego, w którym Słowacy sprzeciwili się wejściu Wehrmachtu na teren Państwa Słowackiego oraz powiedzieli "dość" autorytatywnej władzy zainstalowanej na Słowacji przez nazistowskie Niemcy. W tym samym czasie trwało Powstanie Warszawskie, dlatego ten dzień jest szczególny zarówno dla Słowaków jak i Polaków.

Bratysława z lotu ptaka/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pokazaliśmy, że nie chcemy żyć w państwie pod zaborami, tak samo jak Polacy pokazali okupantom, że chcą żyć wolni w demokratycznym kraju - mówi w rozmowie z RMF MF dr Tomáš Kašaj, Konsul Generalny Słowacji w Krakowie.

Według Konsula Słowacy mniej żyją historią, a bardziej są zorientowani na przyszłość. A szkoda - dodaje, bo historia narodu słowackiego jest mało znana, nawet wśród samych Słowaków. Na obecnych terenach Słowacji Słowianie mieszkali na długo przed przybyciem tam Węgrów, ale niestety naród Słowacki istniał bez swojego Państwa, od zawsze był częścią Królestwa Węgier, Austro-Węgier lub Czechosłowacji. Niezależne Państwo Słowackie powstało dopiero 1 stycznia 1993 roku, dlatego wiele osób jest nieświadomych, jak bogata jest historia Słowaków.

Skazani na współpracę

Polska i Słowacja to najbliżsi sąsiedzi, to najbliższa dla Polaków i Słowaków "zagranica", dlatego ruch turystyczny i współpraca między krajami układają się bardzo dobrze.

My jesteśmy skazani na współpracę. Współpracują organizacje turystyczne, uczelnie, samorządy, lotniska, szpitale oraz powołane grupy robocze, szczególnie do współpracy transgranicznej. Patrzymy w podobnym kierunku, mamy te same wartości, podobne języki, nasz współpraca to jest już na długie lata - dodaje Konsul. Zachwala słowackie wyroby winiarskie, słowackie termy lecznicze oraz tradycyjną słowacką kuchnię. Poza tym na górskich szlakach w słowackich Tatrach jest dużo mniej turystów, a oferta turystyczna jest atrakcyjna nie tylko w sezonie zimowym, ale praktycznie przez cały rok.

Słowacja przyciąga Polaków

Słowacy zaczęli długi weekend, gdyż tuż po święcie 29 sierpnia, mają 1 września kolejne święto - tym razem rocznica uchwalenia słowackiej konstytucji - Dzień Konstytucji Republiki Słowackiej. Oba dni są wolne od pracy. Wybierając się w tym tygodniu do naszych południowych sąsiadów warto obie te daty wziąć pod uwagę. Większość instytucji i urzędów będzie nieczynne.

Słowacja - mały, piękny kraj, przyjaźni ludzie, niezła baza turystyczna dostępna właściwie bez ograniczeń nawet w pełnym sezonie, a co szczególnie ważne dla nas Polaków - na Słowację jest blisko. Jedyny mankament to strefa EURO i ciągle rosnące ceny. Na Słowacji w sierpniu odnotowano 13,6 proc inflacji, więc podobny poziom jak w Polsce. Mimo tego w słowackich ośrodkach wszędzie słychać język polski. Zobaczyć piękny widok Tatr ze słowackiej strony - bezcenne.

Rozmowa z dr Tomášem Kašajem, Konsulem Generalnym Słowacji w Krakowie: