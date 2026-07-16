„Pierwsza dama polskiego folku” odeszła po ciężkiej chorobie. Nie żyje Joanna Słowińska

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W wieku 55 lat odeszła Joanna Słowińska. Pieśniarka, skrzypaczka, pedagog, była jedną z najwybitniejszych postaci polskiej sceny muzyki folkowej oraz etnicznej. Współpracowała m.in. z Zygmuntem Koniecznym czy Piotrem Rubikiem. „Zostaje nam w sercach Twój nieprawdopodobnie piękny głos, dźwięki Twoich skrzypiec” - napisali artyści Piwnicy Pod Baranami. Od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową.

Joanna Słowińska przed Festiwalem EtnoKraków/Rozstaje 2021 w Pałacu Potockich w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski

Joanna Słowińska przed Festiwalem EtnoKraków/Rozstaje 2021 w Pałacu Potockich w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Joanna Słowińska nie żyje

Joanna Słowińska mieszkała, tworzyła i prowadziła działalność artystyczną oraz edukacyjną w Krakowie. Wraz z mężem Janem Słowińskim współtworzyła festiwal EtnoKraków/Rozstaje, który stał się jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych muzyce tradycyjnej i świata w Polsce.

Była nazywana „pierwszą damą polskiego folku” z uwagi na to, że zachwycała wyjątkową barwą głosu, umiejętnością łączenia polskiej oraz słowiańskiej muzyki tradycyjnej z nowoczesnymi środkami wyrazu. Była też współzałożycielką zespołu Muzykanci. W swoim dorobku miała sześć albumów solowych, liczne nagrania z muzyką oratoryjną i kantatową oraz współpracę z najwybitniejszymi polskimi kompozytorami, dyrygentami i muzykami, w tym Zygmuntem Koniecznym, Piotrem Rubikiem, Jerzym Maksymiukiem i Bartłomiejem Gliniakiem.

Joanna Słowińska koncertowała na prestiżowych scenach Europy, obu Ameryk i Azji, stając się jedną z najważniejszych ambasadorek polskiej muzyki tradycyjnej na świecie. Od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową.