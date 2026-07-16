Nie żyje prof. Piotr Oczko. Inspirował pokolenia

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„Ze smutkiem zawiadamiamy, że 15 lipca 2026 r. zmarł prof. dr hab. Piotr Oczko” - poinformował Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowianin, polonista, historyk sztuki, tłumacz literatury niderlandzkiej i angielskiej, autor 12 książek i ponad stu artykułów naukowych, uwielbiany wykładowca UJ, odszedł w wieku zaledwie 53 lat.

Zmarł prof. Piotr Oczko

Nie żyje prof. Piotr Oczko - jak mawiał: „z urodzenia i charakteru Krakowianin-Podgórzanin, z wyboru mentalny Holender i Amsterdamczyk”. Odszedł w wieku 53 lat.

O śmierci autora m.in. „Pocztówki z Mokum. 21 opowieści o Holandii”, „Sukni i sztalug. Historii dawnych malarek” czy „Holandii. Książki do pisania” poinformował Uniwersytet Jagielloński. Prof. Oczko ukochał szczególnie kulturę holenderską i - jak określali jego wydawcy - oprowadzał po niej czytelników niczym najlepszy przewodnik.

Jak podkreślają jego przyjaciele, serce miał radyklanie po lewej stronie, kolekcjonował stare rupiecie, był tęczowym feministą i wegetarianem.

Prof. Piotr Oczko wykładał na Wydziale Polonistyki UJ, a w 2006 roku także na Uniwersytecie Karola w Pradze. Prowadził badania na uniwersytetach w Canterbury, Londynie, Berlinie, Lejdzie, Utrechcie, Nijmegen, Amsterdamie i Antwerpii. Był członkiem międzynarodowego stowarzyszenia kuratorów i historyków sztuki holenderskiej i flamandzkiej CODART.

Przełożył XVII-wieczny dramat niderlandzki „Lucyfer” autorstwa Joosta van den Vondla. To pierwsze i jak dotąd jedyne tłumaczenie tego autora na język polski.