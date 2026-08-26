Ostrzeżenie RCB dla mieszkańców powiatu myślenickiego. Zawyją syreny

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało w środę, że do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu myślenickiego przesłano alert informujący o syrenach alarmowych. Dodano, że ma to związek z przedpołudniowymi ćwiczeniami, jakie tego dnia zostaną przeprowadzone w godz. 10-12.

W powiecie myślenickim w środę w ramach ćwiczeń zawyją syreny - zdj. poglądowe

W powiecie myślenickim w środę w ramach ćwiczeń zawyją syreny - zdj. poglądowe / Shutterstock

RCB uspokaja, że alert, jaki otrzymali mieszkańcy powiatu myślenickiego nie ma związku z sytuacją stanowiącą potencjalne zagrożenia dla tego regionu, lecz z ćwiczeniami.

Alert RCB: Uwaga, ćwiczenia

„Uwaga! Alert RCB!! Ćwiczenie: dziś (26.08) w godz. 10.00-12.00 na terenie miasta i gminy Myślenice odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój” - napisano w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Przypomnijmy: alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych.

Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.