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Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Krakowa. Uwaga na mandaty

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (13:25)

Od wtorku na obwodnicy Krakowa, na odcinku między węzłami Łagiewniki i Kraków Wieliczka, działa nowy odcinkowy pomiar prędkości. To już trzecie takie urządzenie w Małopolsce, które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Krakowa. Uwaga na mandaty
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym /materiały udostępnione

 

Od wczoraj (30 czerwca) na obwodnicy Krakowa na odcinku między węzłami Łagiewniki i Kraków Wieliczka działa kolejny w Małopolsce, odcinkowy pomiar prędkości.  

Pomiar obejmuje odcinek o długości prawie 4 km.

Dla samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 140 km/h, a dla pojazdów ciężarowych do 80 km/h. 

Kolejne urządzenia w regionie

To już trzeci nowy odcinkowy pomiar prędkości w regionie. 

W ostatnim czasie podobne systemy pojawiły się na autostradzie A4 między węzłem Tarnów Centrum a MOP-em Jawornik oraz na drodze krajowej nr 28 w Rabce-Zdroju

Wszystkie mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo i zdyscyplinować kierowców.

 Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

System nie mierzy prędkości w jednym punkcie, lecz wylicza średnią prędkość pojazdu na całym kontrolowanym odcinku. Rejestruje moment wjazdu i wyjazdu, a następnie oblicza czas przejazdu. 

Jeśli średnia prędkość przekroczy dopuszczalny limit, właściciel pojazdu może spodziewać się mandatu.

Nowe rozwiązanie ma skutecznie odstraszać kierowców od łamania przepisów. 

Źródło: RMF24
Tagi: odcinkowy pomiar prędkości

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