Od wczoraj (30 czerwca) na obwodnicy Krakowa na odcinku między węzłami Łagiewniki i Kraków Wieliczka działa kolejny w Małopolsce, odcinkowy pomiar prędkości.
Pomiar obejmuje odcinek o długości prawie 4 km.
Dla samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 140 km/h, a dla pojazdów ciężarowych do 80 km/h.
Kolejne urządzenia w regionie
To już trzeci nowy odcinkowy pomiar prędkości w regionie.
W ostatnim czasie podobne systemy pojawiły się na autostradzie A4 między węzłem Tarnów Centrum a MOP-em Jawornik oraz na drodze krajowej nr 28 w Rabce-Zdroju.
Wszystkie mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo i zdyscyplinować kierowców.
Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?
System nie mierzy prędkości w jednym punkcie, lecz wylicza średnią prędkość pojazdu na całym kontrolowanym odcinku. Rejestruje moment wjazdu i wyjazdu, a następnie oblicza czas przejazdu.
Jeśli średnia prędkość przekroczy dopuszczalny limit, właściciel pojazdu może spodziewać się mandatu.
Nowe rozwiązanie ma skutecznie odstraszać kierowców od łamania przepisów.