Obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy starszej kobiety

We wtorek około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu przez jednego z członków rodziny zwłok 73-letniej kobiety. Ciało posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Na miejscu zabójstwa trwają oględziny pod nadzorem prokuratora.
Ogłoszony został alarm dla chrzanowskich policjantów. Trwa obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.
Nie wiadomo na razie, co mogło być motywem zabójstwa. Okoliczności śmierci kobiety oraz dokładny przebieg zdarzenia są ustalane przez policję.