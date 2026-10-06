Obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy starszej kobiety

RMF24

Policja szuka sprawcy zabójstwa 73-letniej kobiety w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Do zbrodni doszło w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze. Trwa obława za 49-letnim synem ofiary.

We wtorek około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu przez jednego z członków rodziny zwłok 73-letniej kobiety. Ciało posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Na miejscu zabójstwa trwają oględziny pod nadzorem prokuratora.

Ogłoszony został alarm dla chrzanowskich policjantów. Trwa obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.

Nie wiadomo na razie, co mogło być motywem zabójstwa. Okoliczności śmierci kobiety oraz dokładny przebieg zdarzenia są ustalane przez policję.