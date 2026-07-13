Nowe utrudnienia na drogach Krakowa. Wakacje pod znakiem objazdów i korków

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Krakowscy kierowcy i pasażerowie nie mają powodów do radości. Czeka ich bowiem trudny tydzień. Do całej listy remontów od poniedziałku można dopisać kolejne - m.in. przebudowę ulicy Majora na Prądniku Czerwonym oraz Alei Przyjaźni w Nowej Hucie. Planowanym remontom przyjrzał się reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Kraków: od poniedziałku kolejne remonty. Utrudnienia na Majora i Alei Przyjaźni (Zdjęcie ilustracyjne)

Kraków: od poniedziałku kolejne remonty. Utrudnienia na Majora i Alei Przyjaźni (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Remont na Alei Przyjaźni

Jeśli chodzi o Aleję Przyjaźni, prace będą prowadzone na odcinku od Alei Róż do Alei Solidarności. Na razie dla kierowców niewiele się zmienia, bo w pierwszym etapie zostaną wyłączone tylko wybrane miejsca parkingowe. Roboty obejmą sieć wodociągową. Miejsca parkingowe będą wyłączone do 20 lipca.

Kolejne zmiany Zarząd Dróg będzie ogłaszał na bieżąco.

Prace na Majora i Architektów

W poniedziałek zaczęły się także prace na ulicy Majora na Prądniku Czerwony. To ważna osiedlowa ulica, którą kursowało mnóstwo autobusów.

Pięć linii jeździ objazdami – to 105, 184, 199, 405 i 610. Roboty potrwają do czwartkowego popołudnia.

Od środy kierowcy podróżujący przez ul. Architektów będą musieli liczyć się z lokalnymi zwężeniami na wysokości Os. Na Stoku.

Wakacje pod znakiem remontów

Wymienione remonty dopiero się zaczynają nowe. W mieście nie brakuje jednak już trwających prac.

Największe utrudnienia w tym momencie mamy z pewnością na Grzegórzkach. Trwa bowiem remont Mostu Kotlarskiego. Ważną przeprawą nad Wisłą jeździmy jednym pasem w obu kierunkach. Do tego trzeba przejechać przez torowisko. Mamy tam sygnalizację świetlną.

Poza tym trwa przebudowa ul. Grzegórzeckiej. W tym rejonie korki to codzienność. Most Kotlarski będzie remontowany całe wakacje, a Grzegórzecka do 15 sierpnia.

Do tego mamy już przedłużającą się budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Od kilku dni tramwaje nie kursują od Ronda Mogilskiego do Czyżyńskiego.

Planujemy prace przez cztery dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać, ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca – wyjaśnia Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gülermak.

W związku z tymi pracami uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe.

Prace są prowadzone także na ul. Piastowskiej koło Błoń oraz na skrzyżowaniu pod Bagatelą.

To nie koniec problemów

Wspomniane remonty to jednak nie koniec.

Jeden z trudniejszych zaplanowano na sierpień. Wtedy zwężony zostanie wiadukt w ciągu Alei 29 Listopada, który prowadzi od wjazdu od strony Warszawy do centrum.

Krótko mówiąc, prace tam będą wykonywane po prostu połówkowo. Wcześniej przed wiaduktem samochody zostaną skierowane czy to w stronę ulicy Słowackiego, czy to w stronę ulicy Opolskiej. Będą skierowane na jeden pas ruchu i kierowcy normalnie pokonają ten wiadukt, mając do dyspozycji po jednym pasie ruchu zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Zapewne będzie to tak, że przez pół miesiąca będziemy robić jedną stronę, a przez drugie pół miesiąca drugą stronę. W każdym razie całość prac zamknie się w sierpniu – powiedział naszemu reporterowi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.

Wymiana asfaltu i krawężników na tym ważnym odcinku rozpocznie się 10 sierpnia. Naprawa była zapowiadana już od kilku tygodni w odpowiedzi na liczne skargi kierowców.