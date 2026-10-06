Nowe rondo w Suchej Beskidzkiej. Jest decyzja wojewody z rygorem natychmiastowej wykonalności

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową 1711K, czyli ul. Zamkową, w Suchej Beskidzkiej ( Małopolskie) zostanie przebudowane. Decyzji wojewody nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Projekt obejmuje nie tylko budowę nowego ronda, ale także rozbudowę i przebudowę dróg dla pieszych, zjazdów, poboczy oraz oświetlenia ulicznego.
Bezpieczeństwo priorytetem inwestycji
W komunikacie podkreślono, że „modernizacja tego skrzyżowania to inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. To kolejny krok w stronę bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w Małopolsce” - przekazał wojewoda małopolski.
Kiedy ruszą prace?
Dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności, wykonawca może niezwłocznie przystąpić do realizacji inwestycji.
Mieszkańcy Suchej Beskidzkiej oraz kierowcy jadący na południe Polski i korzystający z DK28, mogą spodziewać się wkrótce rozpoczęcia prac budowlanych.