Nowe rondo w Suchej Beskidzkiej. Jest decyzja wojewody z rygorem natychmiastowej wykonalności

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Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która obejmuje modernizację skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową w Suchej Beskidzkiej. Decyzja została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że prace mogą rozpocząć się bez zbędnej zwłoki.

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową 1711K, czyli ul. Zamkową, w Suchej Beskidzkiej ( Małopolskie) zostanie przebudowane. Decyzji wojewody nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Projekt obejmuje nie tylko budowę nowego ronda, ale także rozbudowę i przebudowę dróg dla pieszych, zjazdów, poboczy oraz oświetlenia ulicznego.

Bezpieczeństwo priorytetem inwestycji

W komunikacie podkreślono, że „modernizacja tego skrzyżowania to inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. To kolejny krok w stronę bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w Małopolsce” - przekazał wojewoda małopolski.

Kiedy ruszą prace?

Dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności, wykonawca może niezwłocznie przystąpić do realizacji inwestycji.

Mieszkańcy Suchej Beskidzkiej oraz kierowcy jadący na południe Polski i korzystający z DK28, mogą spodziewać się wkrótce rozpoczęcia prac budowlanych.