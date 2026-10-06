„Nie ma idealnego kandydata”. Drewnicki zabrał głos przed II turą wyborów w Krakowie

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„Nie wyobrażam sobie głosowania na kandydatkę Donalda Tuska, na panią Monikę Piątkowską” - napisał w mediach społecznościowych Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Polityk przy okazji wystosował apel do mieszkańców.

W niedzielę 11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski, przedsiębiorca Łukasz Gibała (36,38 proc. głosów w I turze) oraz popierana przez KO i PSL senator Koalicji Obywatelskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

„Nie ma idealnego kandydata dla nas”

Do zaplanowanej na niedzielę II tury wyborów Michał Drewnicki odniósł się we wtorek w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. „Nie wyobrażam sobie głosowania na kandydatkę Donalda Tuska, na panią Monikę Piątkowską. To byłoby również zaprzeczenie wszystkiego, o co walczyłem przez 12 lat w Radzie Miasta i o co walczyłem przez 3,5 miesiąca bardzo trudnej, bardzo intensywnej kampanii wyborczej” - podkreślił.

Zaznaczył jednocześnie, że nie wskazuje, na kogo mieszkańcy mają głosować. „W drugiej turze nie ma idealnego kandydata dla nas, którego ja mógłbym w 100 proc. poprzeć” - dodał. Jednocześnie ocenił, że głosowanie na Monikę Piątkowską to opowiedzenie się za przywróceniem władzy, którą już mieszkańcy raz w referendum odwołali.

Kolejny pozew w trybie wyborczym. Gibała kontra Piątkowska - o co chodzi tym razem? Przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie emocje sięgają zenitu. Do Sądu Okręgowego wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym, tym razem dotyczący wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat możliwych zwolnień w urzędzie miasta po ewentualnym…

Michał Drewnicki o kluczowym kryterium

Polityk PiS wskazał, że dla niego kluczowym kryterium wyboru kandydata jest jego związanie z Krakowem. „Ja jestem stąd, drodzy państwo, i też tego samego oczekuję od nowego prezydenta Krakowa. Żeby nie przyjeżdżał do nas tutaj na czas wyborów z Warszawy, spod Warszawy czy z jakiegokolwiek innego miejsca, a potem nie czekał na instrukcje z Warszawy” - podkreślił.

Według niego wyborcy o prawicowych, konserwatywnych poglądach nie są potrzebni kandydatce popieranej przez KO i PSL. „Kto jako kandydat omija część Krakowian, ten jako prezydent będzie ich omijał tym bardziej” - podkreślił.

Radny miejski zadeklarował, że bez względu na to, kto zostanie nowym prezydentem Krakowa, będzie dalej „twardo realizował postulaty ważne dla Krakowa, dla jego mieszkańców”.

Musi sprostować. Sąd orzekł na niekorzyść Moniki Piątkowskiej Monika Piątkowska musi sprostować swoją wypowiedź o Łukaszu Gibale – zdecydował w poniedziałek Sąd Okręgowy w Krakowie. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta mówiła niedawno o, jej zdaniem, mizernej aktywności Gibały jako radnego.

Apel do mieszkańców

Michał Drewnicki przy okazji zaapelował do Krakowian o jak najliczniejszy udział w II turze wyborów prezydenta miasta. „Wiem, że należy iść głosować, wziąć odpowiedzialność i podjąć decyzję, która z naszej perspektywy będzie lepsza dla Krakowa i dla Polski” - zaznaczył.