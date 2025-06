Zakończył się studencki konkurs na plakat ilustrujący wizję wejścia do stacji metra „Dworzec Główny” w Krakowie. Zgłoszono prawie sto prac z pomysłami na to, jak mogłaby wyglądać zewnętrzna część stacji metra w stolicy Małopolski.

Jeden z nagrodzonych projektów. Autor Jan Meres / krakow.pl / Materiały prasowe

Młodzi architekci z Politechniki Krakowskiej wykazali się ogromną wyobraźnią i kreatywnością.

To, co zobaczyliśmy, przerosło nasze oczekiwania. Kreatywność, odwaga i wrażliwość na miejską przestrzeń – tym wykazali się młodzi architekci. Ten konkurs nie miał wyłonić projektu do realizacji, ale wizję, która poruszy wyobraźnię i zaprosi do dyskusji. I to się udało – mówi Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa.

Do konkursu nadesłano 92 prac - z czego jury wybrało trzy najlepsze: autorstwa Anny Bryksy (opiekun: dr inż. arch. Anna Mielnik), Jana Meresa (opiekun: dr inż. arch. Maciej Skaza) oraz Katarzyny Półchłopek (opiekun: prof. Maria Jolanta Żychowska).

Dodatkowo przyznano dwie nagrody specjalne - zastępcy prezydenta Krakowa Stanisława Mazura oraz rektora Politechniki Krakowskiej Andrzeja Szaraty.

Prace studentów Politechniki Krakowskiej oceniane były przez jury złożone z przedstawicieli władz miasta i uczelni.

Poza pierwszym zastępcą prezydenta oraz rektorem Politechniki Krakowskiej w skład jury weszli również: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski – prodziekan ds. organizacji WA PK oraz komisarz konkursu dr inż. arch. Grzegorz Twardowski.

Ostatnią nagrodę przyznają mieszkańcy Krakowa

Za pośrednictwem głosowania na oficjalnym profilu miasta na Facebooku można wybrać wybrać jedną z 23 nominowanych prac, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców.

"To okazja, by krakowianie włączyli się w kształtowanie wizji metra – wskazując projekt, który ich zdaniem najlepiej oddaje ducha miasta, łączy estetykę z funkcjonalnością i może stać się rozpoznawalnym symbolem nowoczesnego Krakowa"- czytamy na stronie miasta.