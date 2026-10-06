„Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne”. Biskup apeluje po awanturze w Grojcu

RMF24

Spotkałem się z księdzem Józefem Zborkiem, przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne - mówił w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek na platformie X biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. To nagranie to najnowsza odsłona awantury o proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia w Małopolsce.

W ubiegłym tygodniu diecezja bielsko-żywiecka informowała, że proboszcz Parafii Świętego Wawrzyńca w Grojcu został odwołany z urzędu „z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu”. Nie podano dokładnej przyczyny.

Jak uzasadniono, ksiądz Zborek skorzystał z prawa odwołania się do wszystkich instancji Stolicy Apostolskiej. „Dykasteria ds. Duchowieństwa potwierdziła słuszność decyzji Księdza Biskupa, a postępowanie zostało definitywnie zakończone na mocy decyzji Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej” – podkreślono.

Przekleństwa i szarpanina - awantura w kościele w Grojcu

W niedzielę wieczorem z radą parafialną Parafii Świętego Wawrzyńca w Grojcu spotkał się bp Roman Pindel. Po spotkaniu do kościoła wtargnął tłum. Mieszkańcy żądali od biskupa uzasadnienia odwołania ich proboszcza.

Z relacji diecezji bielsko-żywieckiej wynika, że tłum był agresywny. Padały przekleństwa, ludzie mieli szarpać biskupa i innych księży. Zmusili też duchownych do powrotu do kościoła i odcięli im drogę wyjścia – twierdzi diecezja. Na miejsce wezwano policję. Sytuacja uspokoiła się dopiero po tym, jak do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy.

Sami zgromadzeni przed kościołem św. Wawrzyńca w Grojcu mówili w niedzielę dziennikarzowi RMF FM, że nie dowiedzieli się od biskupa, dlaczego proboszcz został odwołany. Nie powiedział nam kompletnie nic. Ponoć jest jakieś prawo kanoniczne, że nie może się wypowiadać. Ale nam nie chodziło o to, żeby wyszedł i powiedział: „Jest taki zarzut czy taki.” Tylko żeby nas uspokoił: „Będzie dobrze, będzie fajnie” – mówiła jedna z parafianek.

„Bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej, fizycznej”

W poniedziałek po południu bp Pindel w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych apelował o uspokojenie nastrojów.

Ze względu na duże napięcie społeczne i obawy o zdrowie i życie duchownych i świeckich bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej, fizycznej, które nie prowadzą do dobrego rozwiązania – mówił biskup.

Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wykonywaniu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć, ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa – mówił bp Pindel. Jak dodał, ks. Zborek sam może mówić o powodach tej decyzji.

Jak dodał bp Pindel, w poniedziałek spotkał się z księdzem Józefem Zborkiem i odbył z nim długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję trybunału kościoła, zgodził się na opuszczenie parafii. Prosił o uspokojenie nastrojów, a także o odpoczynek dla siebie od tego czasu, który był dla niego trudny – relacjonował biskup Pindel.