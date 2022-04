​Turyści wybierający się w weekend do Krynicy-Zdroju 1 maja będą mieli okazję zobaczyć otwartą, po trwającej dwa lata modernizacji, kolejkę szynowo-terenową na Górę Parkową. Stacje kolejki jak i same wagoniki zostały zmodernizowane zgodnie z ich pierwotnym designem, nawiązując do art deco z lat 30-tych XX wieku.

Kolejka na Górę Parkową – szczyt w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim, na terenie Krynicy-Zdroju / Wojciech Pacewicz / PAP Krynica-Zdrój przyciąga przede wszystkim kuracjuszy, ale i zachwyca architekturą, krajobrazami i bogatą historią. Kolejce, która już od 1937 r. wywozi turystów na Górę Parkową, przywrócono historyczny wygląd, a budynki dolnej i górnej stacji zyskały stylowe wnętrza oraz nowoczesne technologie. Dzięki multimediom turyści będą mogli poznawać historię Krynicy-Zdrój z lat 30. ubiegłego wieku. Dla Polskich Kolei Linowych to ważny moment. Góra Parkowa to drugi w historii ośrodek należący do PKL, który powstał rok po wybudowaniu kolei linowej na Kasprowym Wierchu. Historia zatacza koło i dziś powracamy i nawiązujemy do najlepszych tradycji, otwierając ośrodek po modernizacji i stawiając na wspaniałą historię Góry Parkowej i Krynicy-Zdrój - powiedział prezes zarządu PKL Daniel Pitrus. Jak zapowiadają władze spółki, w odnowionym ośrodku PKL turyści "przeniosą się w czasie poprzez multimedia i nowoczesną technologię". Będą mogli w tle swojej podróży zarówno posłuchać audycji radiowych bazujących na wiadomościach z gazet z tamtych lat. Ale to nie wszystko, bo dla turystów odwiedzających ośrodek PKL Góra Parkowa unikatowym przeżyciem będzie podróż retro wagonem. Już w budynku dolnej stacji kolei na podróżnych czekają multimedialne atrakcje, by przenieść wszystkich w czasie za pomocą nowoczesnych technologii - czytamy w komunikacie PKL. Prace modernizacyjne w ośrodku PKL Góra Parkowa trwały dwa lata. Wykorzystaliśmy ten czas, by przygotować specjalne i bardzo wyjątkowe atrakcje dla naszych gości. Góra Parkowa olśniewa historią, stąd pomysł, żeby przybliżyć ją turystom i mieszkańcom regionu, którzy odwiedzą ośrodek PKL w Krynicy-Zdrój - skomentował Patryk Białokozowicz z zarządu PKL. Walory lecznicze krynickich wód mineralnych znane są już od XVIII wieku. Pierwsze kąpiele uzdrowiskowe w Polsce zapoczątkowano właśnie w tym mieście. Z Krynicą-Zdrojem związani są artyści - tenor Jan Kiepura czy malarz Nikifor. Powstała w 1937 r. kolej linowo-terenowa prowadząca na Górę Parkową jest pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce. W stacji na szczycie Góry Parkowej będzie można zwiedzać wystawę "Wehikuł czasu", na której zgromadzono artefakty związane z przedwojenną Krynicą. Zobacz również: Uciekł ze szpitala, wpadł, gdy wychodził z baru. 27-letni więzień złapany

