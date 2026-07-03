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Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił zakaz stosowania fajerwerków na terenie Krakowa. Przepisy, które miały ograniczyć używanie materiałów pirotechnicznych w mieście, zostały uchylone po zaskarżeniu uchwały przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Klęczara. Urząd Miasta czeka teraz na pisemne uzasadnienie wyroku i dopiero po jego analizie zdecyduje, czy złoży skargę kasacyjną.

Zakaz stosowania fajerwerków w Krakowie trafił do kosza. Przepisy unieważnił Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wojewoda: Przepisy były wadliwe i niemożliwe do wyegzekwowania

Wojewoda małopolski, który zaskarżył uchwałę Rady Miasta, nie kryje satysfakcji z decyzji sądu.

Składając tę skargę byłem przekonany, że te przepisy zostały wprowadzone w sposób wadliwy. Sąd podzielił to zdanie. Pod tym względem czuję się usatysfakcjonowany, ponieważ w dalszym ciągu uważam, że wprowadzenie tych przepisów przez Radę Miasta Krakowa z jednej strony przekraczało kompetencje Rady Miasta, a z drugiej strony wprowadzało regulację, która absolutnie była niemożliwa do wyegzekwowania. Sąd podzielił to stanowisko – podkreślił Krzysztof Klęczar.

Wojewoda dodał również, że jego zdaniem zakaz naruszał swobodę działalności gospodarczej i był szkodliwy dla branży pirotechnicznej.

Sprzedawcy się cieszą, obrońcy zwierząt rozczarowani

Decyzja sądu wywołała mieszane reakcje. Przedstawiciele branży pirotechnicznej mogą mówić o sukcesie, jednak obrońcy zwierząt nie kryją rozczarowania.

Jak widać pieniądze zwyciężyły, sprzedawcy fajerwerków triumfują, a zwierzaki nadal będą cierpieć" – komentuje Joanna Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Prace nad ustawą w parlamencie

Tymczasem w polskim parlamencie trwają prace nad ustawą, która ma uregulować kwestię używania fajerwerków w całym kraju.

Do czasu przyjęcia nowych przepisów w Krakowie nie obowiązuje już lokalny zakaz stosowania materiałów pirotechnicznych. Decyzja o ewentualnym złożeniu skargi kasacyjnej przez magistrat zapadnie po otrzymaniu i przeanalizowaniu uzasadnienia wyroku sądu.