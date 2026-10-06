Kraków z prestiżowym wyróżnieniem. Pierwsze polskie miasto docenione przez Green Destinations

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Kraków został pierwszym polskim miastem, które otrzymało brązową odznakę w międzynarodowym programie certyfikacji Green Destinations. To wyjątkowe wyróżnienie potwierdza, że stolica Małopolski jest jednym z liderów zrównoważonej turystyki nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Międzynarodowe uznanie dla Krakowa

Brązowa Odznaka Green Destinations to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Green Destinations Foundation – organizację uznawaną przez Global Sustainable Tourism Council, która wyznacza światowe standardy rozwoju turystyki.

Kraków uzyskał wynik 8,3 na 10 możliwych punktów.

Audytorzy szczególnie docenili strategiczne podejście miasta do zarządzania turystyką oraz realizację założeń „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa 2021–2028”.

Wyróżnienie przyznane przez Green Destinations Foundation potwierdza wysoki poziom działań Krakowa w obszarach kluczowych dla zrównoważonej turystyki, takich jak odpowiedzialne zarządzanie, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, gospodarka odpadami oraz działania klimatyczne - podkreślono w komunikacie.

Fot.krakow.pl

Szeroki zakres oceny i rekomendacje na przyszłość

Proces certyfikacji objął ponad 100 kryteriów związanych z rozwojem turystyki, w tym zagadnienia środowiskowe, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Kraków został szczególnie wysoko oceniony w kategoriach współpracy z interesariuszami rynku turystycznego i komunikacji. Doceniono przejrzystość działań, zaangażowanie mieszkańców oraz rozwinięte struktury współpracy pomiędzy miastem, organizacjami społecznymi i branżą turystyczną.

Czym jest Green Destinations?

Green Destinations to międzynarodowy program oceny i certyfikacji kierunków turystycznych oparty na globalnych standardach zrównoważonego rozwoju. Standard obejmuje sześć kluczowych obszarów:

zarządzanie kierunkiem

ochronę przyrody i krajobrazu

środowisko i klimat

kulturę i dziedzictwo

dobrostan społeczny

współpracę z biznesem i komunikację.



Nowe możliwości i międzynarodowa promocja

Uzyskane wyróżnienie otwiera przed Krakowem nowe możliwości promocji w międzynarodowej sieci Green Destinations oraz udziału w branżowych wydarzeniach na całym świecie. Miasto zyskuje także dostęp do wymiany doświadczeń z innymi zaawansowanymi kierunkami turystycznymi, co może przełożyć się na dalszy rozwój i wdrażanie najlepszych praktyk.