RMF24

Od soboty, 4 lipca, mieszkańców Krakowa czekają poważne utrudnienia w ruchu. Rozpoczyna się długo wyczekiwany remont ulicy Grzegórzeckiej, który potrwa aż do połowy sierpnia. Prace obejmą jeden z najważniejszych korytarzy transportowych miasta, a zmiany dotkną zarówno kierowców, rowerzystów, jak i pasażerów komunikacji miejskiej.

Ulica Grzegórzecka to strategiczne połączenie między Starym Miastem, Kazimierzem, Halą Targową a Rondem Grzegórzeckim. Codziennie korzystają z niej tysiące osób, a cztery linie tramwajowe zapewniają szybki transport przez centrum.

Niestety, lata intensywnej eksploatacji doprowadziły do poważnych uszkodzeń nawierzchni i torowiska.

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, „ryzyko awarii na tym odcinku było już zbyt wysokie, dlatego potrzebujemy nowoczesnego, solidnego torowiska”.

Remont ma zapewnić większe bezpieczeństwo i komfort pasażerom, a także cichszą i bardziej niezawodną komunikację tramwajową.

Zakres prac i podział na etapy

Roboty obejmą odcinek od ul. Wielopole do ul. Rzeźniczej i zostaną podzielone na trzy fragmenty:

Od ul. Wielopole do ul. Blich – wymiana płyt torowych, szyn i nawierzchni asfaltowej,

Od ul. Blich do ul. Łazarza – wymiana szyn i asfaltu między separatorami,

Od ul. Łazarza do ul. Rzeźniczej – odnowienie asfaltu między separatorami.

Prace zostały skoordynowane z innymi wakacyjnymi remontami, by ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od 4 lipca tramwaje nie będą kursować na odcinku Rondo Grzegórzeckie – ul. Grzegórzecka – ul. Dietla – węzeł „Starowiślna”.

Zarząd Transportu Publicznego przygotował zmienione trasy i objazdy:

Linia 1 – skierowana przez Al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubicz i ul. Westerplatte,

Linia 10 – powrót na stałą trasę przez Rondo Mogilskie, ul. Lubicz i ul. św. Gertrudy,

Linia 17 – objazd przez ul. Klimeckiego i ul. Kotlarską do Ronda Grzegórzeckiego,

Linia 22 – przez ul. Starowiślną, ul. Westerplatte i Al. Powstania Warszawskiego,

Linia 184 – zmiana trasy, z objazdem przez ul. Kotlarską, ul. Podgórską i Al. Daszyńskiego do ul. Dietla i ul. Starowiślnej,

Linia nocna 605 – objazd przez Al. Powstania Warszawskiego i ul. Lubicz do Teatru Słowackiego.

Uruchomione zostaną tymczasowe przystanki autobusowe „Hala Targowa” 71 i 72.

krakow.pl

Organizacja ruchu kołowego i rowerowego

Na czas remontu ulica Grzegórzecka zostanie wyłączona z ruchu samochodowego i rowerowego na remontowanym odcinku.

Wyznaczono objazdy:

Dla kierowców – przez ul. Herlinga-Grudzińskiego, ul. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców Wielkopolskich oraz bliżej centrum przez ul. Krakowską, ul. Starowiślną i ul. Podgórską.

W kierunku Ronda Grzegórzeckiego – objazd przez Al. Daszyńskiego, ul. Masarską i ul. Rzeźniczą.

W przeciwnym kierunku – przez ul. Kotlarską, ul. Masarską i Al. Daszyńskiego.

W drugim etapie remontu przejazd będzie możliwy po północnej stronie ul. Grzegórzeckiej.

Harmonogram prac i apel do mieszkańców

Remont podzielono na dwa główne etapy. Najpierw prowadzone będą prace rozbiórkowe, a ulica zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od Al. Daszyńskiego do ul. Rzeźniczej.

W drugim etapie przywrócony zostanie ruch w jednym kierunku od Ronda Grzegórzeckiego w stronę ul. Dietla.