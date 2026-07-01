Ulica Grzegórzecka to strategiczne połączenie między Starym Miastem, Kazimierzem, Halą Targową a Rondem Grzegórzeckim. Codziennie korzystają z niej tysiące osób, a cztery linie tramwajowe zapewniają szybki transport przez centrum.
Niestety, lata intensywnej eksploatacji doprowadziły do poważnych uszkodzeń nawierzchni i torowiska.
Jak podkreślają przedstawiciele miasta, „ryzyko awarii na tym odcinku było już zbyt wysokie, dlatego potrzebujemy nowoczesnego, solidnego torowiska”.
Remont ma zapewnić większe bezpieczeństwo i komfort pasażerom, a także cichszą i bardziej niezawodną komunikację tramwajową.
Zakres prac i podział na etapy
Roboty obejmą odcinek od ul. Wielopole do ul. Rzeźniczej i zostaną podzielone na trzy fragmenty:
- Od ul. Wielopole do ul. Blich – wymiana płyt torowych, szyn i nawierzchni asfaltowej,
- Od ul. Blich do ul. Łazarza – wymiana szyn i asfaltu między separatorami,
- Od ul. Łazarza do ul. Rzeźniczej – odnowienie asfaltu między separatorami.
Prace zostały skoordynowane z innymi wakacyjnymi remontami, by ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Od 4 lipca tramwaje nie będą kursować na odcinku Rondo Grzegórzeckie – ul. Grzegórzecka – ul. Dietla – węzeł „Starowiślna”.
Zarząd Transportu Publicznego przygotował zmienione trasy i objazdy:
- Linia 1 – skierowana przez Al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubicz i ul. Westerplatte,
- Linia 10 – powrót na stałą trasę przez Rondo Mogilskie, ul. Lubicz i ul. św. Gertrudy,
- Linia 17 – objazd przez ul. Klimeckiego i ul. Kotlarską do Ronda Grzegórzeckiego,
- Linia 22 – przez ul. Starowiślną, ul. Westerplatte i Al. Powstania Warszawskiego,
- Linia 184 – zmiana trasy, z objazdem przez ul. Kotlarską, ul. Podgórską i Al. Daszyńskiego do ul. Dietla i ul. Starowiślnej,
- Linia nocna 605 – objazd przez Al. Powstania Warszawskiego i ul. Lubicz do Teatru Słowackiego.
Uruchomione zostaną tymczasowe przystanki autobusowe „Hala Targowa” 71 i 72.
Organizacja ruchu kołowego i rowerowego
Na czas remontu ulica Grzegórzecka zostanie wyłączona z ruchu samochodowego i rowerowego na remontowanym odcinku.
Wyznaczono objazdy:
- Dla kierowców – przez ul. Herlinga-Grudzińskiego, ul. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców Wielkopolskich oraz bliżej centrum przez ul. Krakowską, ul. Starowiślną i ul. Podgórską.
- W kierunku Ronda Grzegórzeckiego – objazd przez Al. Daszyńskiego, ul. Masarską i ul. Rzeźniczą.
- W przeciwnym kierunku – przez ul. Kotlarską, ul. Masarską i Al. Daszyńskiego.
W drugim etapie remontu przejazd będzie możliwy po północnej stronie ul. Grzegórzeckiej.
Harmonogram prac i apel do mieszkańców
Remont podzielono na dwa główne etapy. Najpierw prowadzone będą prace rozbiórkowe, a ulica zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od Al. Daszyńskiego do ul. Rzeźniczej.
W drugim etapie przywrócony zostanie ruch w jednym kierunku od Ronda Grzegórzeckiego w stronę ul. Dietla.
"Prosimy o wyrozumiałość i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Dokładamy wszelkich starań, aby już 15 sierpnia oddać mieszkańcom bezpieczną i odnowioną ulicę Grzegórzecką”- informuje urząd miasta.