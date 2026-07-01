RMF24

Góra śmieci, resztki jedzenia i przypalone ławki - to obrazki z krakowskiego Zakrzówka praktycznie po każdym weekendzie. Zarząd Zieleni Miejskiej zlikwidował strefę grillową w tym miejscu, a stało się to między innymi po tym, jak uczestnicy plenerowej imprezy „dla zabawy”... usmażyli na ognisku chronionego prawnie węża gniewosza. Węża, który uratował to miejsce przed zabudową, gdyż ten gatunek znajduje się pod ochroną ścisłą.

Góra śmieci i akty wandalizmu po każdym weekendzie

Zakrzówek, jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie, od dłuższego czasu zmaga się z problemem zaśmiecania i niszczenia infrastruktury.

Po niemal każdym weekendzie teren ten przypomina wysypisko – wszędzie zalegają śmieci, resztki jedzenia, a ławki są przypalone i zdewastowane.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował się na radykalny krok.

Tragiczny incydent z udziałem chronionego węża

Decyzja o likwidacji strefy grillowej na Zakrzówku zapadła po serii niepokojących wydarzeń.

Jednym z nich była plenerowa impreza, podczas której uczestnicy dla zabawy… usmażyli na ognisku chronionego prawnie węża gniewosza. Węża, który uratował to miejsce przed zabudową.

Sprawa wyszła na jaw dzięki mieszkance Krakowa, która zgłosiła incydent i przedstawiła zdjęcia jako dowód.

Zostaliśmy o takiej sytuacji poinformowani przez mieszkankę, która rzeczywiście nawet miała zdjęcia na dowód tej sytuacji. Więc chociażby z tych względów podjęliśmy tę decyzję ostateczną. Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta – tłumaczy Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Miasto reaguje – strefa grillowa znika

Władze miasta nie miały wątpliwości, że konieczne są zdecydowane działania. Likwidacja strefy grillowej ma być odpowiedzią na akty wandalizmu, niszczenie przyrody i zagrożenie dla zwierząt.

Zakrzówek to miejsce o wyjątkowych walorach przyrodniczych, dlatego urzędnicy apelują do mieszkańców i turystów o odpowiedzialne korzystanie z tego terenu.

Wcześniej z tych samych powodów zlikwidowano strefę grillową w Parku Krowoderskim i na Bagrach.

Apel o szacunek dla przyrody

Zakrzówek pozostaje otwarty dla spacerowiczów i miłośników natury, jednak władze podkreślają, że ochrona przyrody i infrastruktury musi być priorytetem.

Przypadki takie jak śmierć chronionego węża pokazują, jak łatwo nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do nieodwracalnych szkód.

Władze miasta zapowiadają wzmożone kontrole i apelują o zgłaszanie wszelkich przypadków wandalizmu.