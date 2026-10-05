KE: Pomoc publiczna dla MAN w Niepołomicach niezgodna z unijnym prawem

RMF24

Pomoc publiczna Polski w wysokości 116 mln zł na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach (Małopolskie) jest niezgodna z prawem Unii - orzekła Komisja Europejska. W związku z tym Polska nie może tej pomocy udzielić.

Wsparcie dla zakładu MAN Trucks w Niepołomicach obejmuje 10,7 mln zł dotacji oraz 105,6 mln zł zwolnienia z podatku CIT. Pieniądze miały służyć rozbudowie mocy produkcyjnych fabryki działającej w województwie małopolskim.

Region mógłby korzystać z pomocy regionalnej na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

W połowie ubiegłego roku KE wszczęła jednak szczegółowe postępowanie w sprawie. W postępowaniu sprawdzano m.in., czy wysokość pomocy była proporcjonalna do potrzeb inwestycji. Zgodnie z unijnymi zasadami publiczne wsparcie powinno być ograniczone do minimum koniecznego, by zachęcić firmę do ulokowania inwestycji w regionie wymagającym rozwoju gospodarczego.

Bruksela ustalała także, czy MAN zdecydowałby się na rozbudowę zakładu w Niepołomicach również bez wsparcia ze strony państwa. To tzw. efekt zachęty, który jest jednym z kluczowych warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

„Zgromadzony materiał dowodowy nie wskazywał na to, by bez tego wsparcia spółka MAN zdecydowała się na inwestycję w innej lokalizacji" - poinformowała KE w komunikacie.

Według niego Polska nie wykazała, iż proponowana pomoc ograniczała się do niezbędnego minimum, a zatem nie była ona proporcjonalna.

„Ponieważ wsparcie publiczne nie wywarło rzeczywistego efektu zachęty — jako że nie skłoniło skutecznie spółki MAN Trucks do inwestycji w konkretnym regionie (województwie małopolskim) - a ponadto jego wysokość nie była proporcjonalna, pomoc ta jest niezgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. W związku z tym Polska nie może tej pomocy udzielić" - podała KE.

Jeden z najważniejszych zakładów MAN

Fabryka uruchomiona w 2007 roku jest największym zakładem produkcyjnym MAN. Pracuje w niej około 3,85 tys. osób — około 3 tys. zatrudnia bezpośrednio MAN, a blisko 800 firma logistyczna BCUBE.

W Niepołomicach produkowane są wszystkie modele ciężarówek marki MAN: pojazdy lekkie, średnie i ciężkie. W 2024 roku liczba wyprodukowanych tam samochodów przekroczyła 300 tys.